Одна из старейших мебельных компаний, несмотря на высокотехнологичную базу, оказалась вне сферы госзакупок
Пожалуй, главный вопрос, который мы задали себе после знакомства с мебельщиками из ТОО «Tornado plus», – почему? Основанное в 1994 году отечественное предприятие прошло через многие экономические невзгоды, включая девальвацию, демпинг, таможенные и административные барьеры, и встало на ноги. Сегодня это предприятие полного цикла с современным высокотехнологичным оборудованием и коллективом в 130 человек.
Вместе с ее основателем Игорем Проценко знакомимся с его «детищем», начиная от производственных цехов, которые сразу впечатляют своими масштабами. На каждом участке выполняются различные операции по деревообработке на современных и высокотехнологичных станках немецкого, итальянского, турецкого и китайского выпуска. Прошли по всем участкам, увидели, как работает лазерный центр по обработке металла, столярный, малярный, сборочный цеха, а еще собственную котельную и даже общежитие для рабочих.
В середине 90-х все начиналось с аренды 80 кв. м площади, а сегодня мебельная фабрика располагается на более чем 5 000 кв. м производственных и складских помещений.
Руководитель компании рассказал, что в начале нулевых был взрывной рост объемов производства, тогда на предприятии работали до 500 человек, имелось 15 торговых филиалов, три производственных и складских площадки.
Компания была первым поставщиком мебельной продукции для общежитий в Акмолу (Астану), в которых жили депутаты Мажилиса Парламента. Около 80% офисной мебели для зданий на левом берегу столицы произведено на этой фабрике.
Однако в 2008 году в свете кризисных явлений в экономике пришлось закрыть все филиалы и две производственные площадки, сосредоточив свои ресурсы в Алматы. Такие вот «американские горки» представляет собой жизнь производственного предприятия.
Столкнувшись с очередным вызовом, компания, чтобы сохранить рабочие места, пытается выстроить другую тактику. К слову, сегодня это одна из немногих фабрик, занимающихся поточным выпуском специализированной мебели для больниц, школ и детских садов. Это очень специфический рынок, где требуется продукция высокого качества, отвечающая требованиям безопасности.
И наличие у Tornado plus международного сертификата ISO 9001 подразумевает качество всех производственных процессов, начиная от закупа материалов до выхода готовой продукции. Этот документ под № 64 компания получила в 2002 году одной из первых в республике, чему предшествовала многолетняя кропотливая работа по подготовке документации, обучению персонала. Руководил этим процессом профессионал с 50-летним производственным стажем, выпускник МВТУ им. Баумана Атабек Омаров.
Увы, сегодня всевозможные сертификаты научились «получать» без особого труда... Мы же убедились, что предприятие изготавливает детскую мебель, соблюдая строгие стандарты экологичности, безопасности и эргономики, заложенные еще во времена единого союзного государства. При наличии технологического оборудования, позволяющего делать детали в большом количестве, много мелких криволинейных деталей, подлежащих практически ручной обработке и сборке.
К примеру, стульчики производят для разных возрастных групп – младшей, средней и старшей. Это достаточно серьезный, кропотливый труд.
– Мы, пожалуй, одни из немногих, кто до сих пор придерживается строгих санитарно-гигиенических требований. Да, это влияет на конечное ценообразование наших изделий, но мы не отходим от своих принципов в угоду рынку, конъюнктуре и конкуренции, особенно когда речь идет о детской мебели. Есть серьезное искушение, особенно на фоне ценовой конкуренции, но фабрика жестко придерживается высоких стандартов качества, – подчеркивает Игорь Проценко.
И все же перечень достижений компании впечатляет: более 500 оснащенных детсадов, около 3 500 школ по Казахстану, успешные поставки в Кыргызстан, в планах – выход на рынки России, Узбекистана, Таджикистана.
Сегодня мебель фабрики приобретают преимущественно частные школы, для которых репутация и качество важнее конкурсных формальностей.
С начала нулевых компания имеет опыт работы на рынке В2В, в партнерстве с квазигосударственным сектором и национальными компаниями, строительными организациями, осуществляющими строительство и оснащение объектов социальной инфраструктуры.
Но с нынешнего года объемы подрядных заказов резко снизились. Поэтому сегодня перед мебельщиками стоит задача максимально диверсифицировать производство и выйти на розничный рынок, где они отсутствовали с 2008 года.
С 2014 года компания также находится вне сферы госзакупок, к чему, конечно, можно относиться по-разному. Но больше всего удивляет тот факт, что, несмотря на высокотехнологичную базу и штат профессионалов, фабрике не нашлось ни места, ни заказов в масштабном Национальном проекте строительства 14 новых комфортных школ в Алматы, городе, где мебельное предприятие, напомним, создает рабочие места и платит налоги.
– В рамках этой программы мы одними из первых стали поставлять мебель в Восточный Казахстан, Актюбинскую и в Западно-Казахстанскую области. Школьная мебель получила высокую оценку как со стороны заказчиков, так и со стороны Министерства просвещения. К сожалению, в Алматы и в соседних областях юга республики наша продукция оказалась невостребованной в рамках национального проекта при наших конкурентоспособных ценах, – недоумевает Игорь Проценко.
По словам предпринимателя, рынок госзаказа сегодня перегружен лжепроизводителями и так называемыми «инвалидными организациями», которые формально имеют право на преференции, но фактически не обладают ни производственными мощностями, ни штатом.
Игорь Проценко, три десятилетия находящийся в эпицентре развития мебельной промышленности республики, на личном опыте может судить о том, какими чаяниями живет казахстанский мебельщик.
– К сожалению, в последнее время у нас все больше голословных деклараций с высоких трибун, а по факту реальной поддержки негосударственному мебельному производству не хватает. Раньше контроль за казахстанским содержанием осуществлялся местной исполнительной властью в «ручном режиме» по специальной методике. Сейчас она уже нигде не применяется, – отметил он, напомнив о том, что еще в 2023 году Президент страны Касым-Жомарт Токаев потребовал от Правительства и областных акиматов увеличить долю местного содержания в государственных закупках до 60%.
Руководитель ТОО «Tornado plus» напомнил, что сегодня отраслевое министерство работает над созданием реестра отечественных товаропроизводителей, который пришел на смену прежнему индустриальному сертификату и сертификату СТ КZ, однако реального механизма, который бы в кратчайшие сроки изменил ситуацию, де-факто не создано. Одна из причин – в утрате института отраслевой экспертизы. В частности, в обрабатывающей отрасли она непрозрачна, а Министерство промышленности и строительства по-прежнему опирается на мнение отраслевых экспертов.
– Предпринимательское сообщество десятилетие бьется за справедливую конкуренцию. Но СТ-KZ и индустриальные сертификаты зачастую получали фирмы, не имеющие ни станков, ни рабочих. Вот и реестры отечественных товаропроизводителей рискуют выродиться в формальность, которую легко можно обойти. В итоге на рынке госзакупок появляется детская мебель, включая школьную, неизвестного происхождения, – констатирует Игорь Проценко.
Мы же добавим от себя: госзаказ мебели в Казахстане оценивается в 60 млрд тенге в год. Достается ли что-либо из этой солидной суммы в виде заказов тому, кто в республике занимается реальным производством, создает рабочие места и уплачивает налоги, а не переклеивает ярлыки на чужом, незаконно ввезенном товаре? Большой, знаете ли, вопрос…