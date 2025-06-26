фото Юрия Беккера

Пожалуй, главный вопрос, который мы задали себе после знакомства с мебельщиками из ТОО «Tornado plus», – почему? Основанное в 1994 году отечественное предприятие прошло через многие экономические невзгоды, включая девальвацию, демпинг, таможенные и административные барьеры, и встало на ноги. Сегодня это предприятие полного цикла с современным высокотехнологичным оборудованием и коллективом в 130 человек.

Вместе с ее основателем Игорем Проценко знакомимся с его «детищем», начиная от производственных цехов, которые сразу впечатляют своими масштабами. На каждом участке выполняются различные операции по деревообработке на современных и высокотехнологичных станках немецкого, итальянского, турецкого и китайского выпуска. Прошли по всем участкам, увидели, как работает лазерный центр по обработке металла, столярный, малярный, сборочный цеха, а еще собственную котельную и даже общежитие для рабочих.

В середине 90-х все начиналось с аренды 80 кв. м площади, а сегодня мебельная фабрика располагается на более чем 5 000 кв. м производственных и складских помещений.

Руководитель компании рассказал, что в начале нулевых был взрывной рост объемов производства, тогда на предприятии работали до 500 человек, имелось 15 торговых филиалов, три производственных и складских площадки.

Компания была первым поставщиком мебельной продукции для общежитий в Акмолу (Астану), в которых жили депутаты Мажилиса Парламента. Около 80% офисной мебели для зданий на левом берегу столицы произведено на этой фабрике.

Однако в 2008 году в свете кризисных явлений в экономике пришлось закрыть все филиалы и две производственные площадки, сосредоточив свои ресурсы в Алматы. Такие вот «американские горки» представляет собой жизнь производственного предприятия.

Столкнувшись с очередным вызовом, компания, чтобы сохранить рабочие места, пытается выстроить другую тактику. К слову, сегодня это одна из не­многих фабрик, занимающихся поточным выпуском специализированной мебели для больниц, школ и детских садов. Это очень специфический рынок, где требуется продукция высокого качества, отвечающая требованиям безопасности.

И наличие у Tornado plus международного сертификата ISO 9001 подразумевает качество всех производственных процессов, начиная от закупа материалов до выхода готовой продукции. Этот документ под № 64 компания получила в 2002 году одной из первых в республике, чему предшествовала многолетняя кропотливая работа по подготовке документации, обучению персонала. Руководил этим процессом профессионал с 50-летним производственным стажем, выпускник МВТУ им. Бау­мана Атабек Омаров.

Увы, сегодня всевозможные сертификаты научились «получать» без особого труда... Мы же убедились, что предприятие изготавливает детскую мебель, соблюдая строгие стандарты экологичности, безопаснос­ти и эргономики, заложенные еще во времена единого союзного государства. При наличии технологического оборудования, позволяющего делать детали в большом количестве, много мелких криволинейных деталей, подлежащих практически ручной обработке и сборке.

К примеру, стульчики производят для разных возрастных групп – младшей, средней и старшей. Это достаточно серьезный, кропотливый труд.

– Мы, пожалуй, одни из немно­гих, кто до сих пор придерживается строгих санитарно-гигие­нических требований. Да, это влияет на конечное ценообразование наших изделий, но мы не отходим от своих принципов в угоду рынку, конъюнктуре и конкуренции, особенно когда речь идет о детской мебели. Есть серьезное искушение, особенно на фоне ценовой конкуренции, но фабрика жестко придерживается высоких стандартов качества, – подчеркивает Игорь Проценко.

И все же перечень достижений компании впечатляет: более 500 оснащенных детсадов, около 3 500 школ по Казахстану, успешные поставки в Кыргызстан, в планах – выход на рынки России, Узбекистана, Таджикистана.

Сегодня мебель фабрики приобретают преимущественно частные школы, для которых репутация и качество важнее конкурсных формальностей.

С начала нулевых компания имеет опыт работы на рынке В2В, в партнерстве с квазигосударственным сектором и национальными компаниями, строительными организациями, осуществляющими строительство и оснащение объектов социальной инфраструктуры.

Но с нынешнего года объемы подрядных заказов резко снизились. Поэтому сегодня перед мебельщиками стоит задача максимально диверсифицировать производство и выйти на розничный рынок, где они отсутствовали с 2008 года.

С 2014 года компания также находится вне сферы госзакупок, к чему, конечно, можно относиться по-разному. Но больше всего удивляет тот факт, что, несмотря на высокотехнологичную базу и штат профессионалов, фабрике не нашлось ни места, ни заказов в масштабном Национальном проекте строительства 14 новых комфортных школ в Алматы, городе, где мебельное предприятие, напомним, создает рабочие места и платит налоги.

– В рамках этой программы мы одними из первых стали поставлять мебель в Восточный Казахстан, Актюбинскую и в Западно-Казахстанскую области. Школьная мебель получила высокую оценку как со стороны заказчиков, так и со стороны Министерства просвещения. К сожалению, в Алматы и в соседних областях юга республики наша продукция оказалась невостребованной в рамках нацио­нального проекта при наших конкурентоспособных ценах, – недоумевает Игорь Проценко.

По словам предпринимателя, рынок госзаказа сегодня перегружен лжепроизводителями и так называемыми «инвалидными организациями», которые формально имеют право на преференции, но фактически не обладают ни производственными мощностями, ни штатом.

Игорь Проценко, три десятилетия находящийся в эпицентре развития мебельной промышленности республики, на личном опыте может судить о том, какими чаяниями живет казахстанский мебельщик.

– К сожалению, в последнее время у нас все больше голословных деклараций с высоких трибун, а по факту реальной поддержки негосударственному мебельному производству не хватает. Раньше контроль за казах­станским содержанием осуществлялся местной исполнительной властью в «ручном режиме» по специальной методике. Сейчас она уже нигде не применяется, – отметил он, напомнив о том, что еще в 2023 году ­Президент страны ­Касым-Жомарт ­Токаев потребовал от Правительства и областных акиматов увеличить долю местного содержания в государственных закупках до 60%.

Руководитель ТОО «Tornado plus» напомнил, что сегодня отраслевое министерство работает над созданием реестра отечественных товаропроизводителей, который пришел на смену прежнему индустриальному сертификату и сертификату СТ КZ, однако реального механизма, который бы в кратчайшие сроки изменил ситуацию, де-факто не создано. Одна из причин – в утрате института отраслевой экспертизы. В частности, в обрабатывающей отрасли она непрозрачна, а Министерство промышленности и строительства по-прежнему опирается на мнение отраслевых экспертов.

– Предпринимательское сообщество десятилетие бьется за справедливую конкуренцию. Но СТ-KZ и индустриальные сертификаты зачастую получали фирмы, не имеющие ни станков, ни рабочих. Вот и реестры отечественных товаропроизводителей рискуют выродиться в формальность, которую легко можно обойти. В итоге на рынке госзакупок появляется детская мебель, включая школьную, неизвестного происхождения, – констатирует Игорь Проценко.

Мы же добавим от себя: госзаказ мебели в Казахстане оценивается в 60 млрд тенге в год. Достается ли что-либо из этой солидной суммы в виде заказов тому, кто в республике занимается реальным производством, создает рабочие места и уплачивает налоги, а не переклеивает ярлыки на чужом, незаконно ввезенном товаре? Большой, знаете ли, вопрос…