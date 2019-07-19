Свежий выпуск
​Чтобы мир узнал Абая
Алия Майсеитова

Юбилей великого поэта и мыс­лителя казахского народа страна отметит в следующем году.

Открывая заседание, вице-премьер Гульшара Абдыкаликова акцентировала внимание на словах Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева: «Абай – признанный всем миром мудрый учитель, поэт и гений человечества. Величие и феноменальность гения Абая в том, что он сумел поднять на небывалую высоту стойкость национального духа, воспевая и внедряя в сознание своих соплеменников упорство и целенаправленность. Мы должны вновь и вновь благодарить судьбу за то, что имеем в лице Абая такую достойную, гордую духовную опору».

На заседании был рассмотрен проект Общереспубликанского плана по подготовке и проведению 175-летия Абая Кунанбаева. Запланировано порядка 500 различных мероприятий на международном, республиканском и региональном уровнях.

Так, намечено провести научно-практические конференции в Нур-Султане, штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже, выпустить художественный фильм «Абай», перевести труды великого казахского мыслителя и поэта на иностранные языки и издать их. Планируется также провести мероприятия по популяризации дома-музея Абая, научно-реставрационные работы Государственного историко-культурного и литературно-мемориального музея-заповедника Абая «Жидебай-Бөрілі», принять меры по повышению историко-культурной роли и значимости личности отца поэта – Кунанбая.

Кроме того, свое продолжение в широком формате найдет успешный челлендж #Abai175, который сегодня реализуется в социальных сетях.

– Празднование 175-летнего юбилея Абая Кунанбайулы – это одно из важнейших событий новейшей истории независимого Казахстана, направленное на углубление исторического сознания народа и всемерное продвижение духовной культуры страны в глобальном формате, – сказала Гульшара Абдыкаликова.

В завершение заместитель Премьер-министра РК дала ряд поручений государственным органам.

Напомним, Указ Президента РК Касым-Жомарта Токаева «О праздновании 175-летнего юбилея со дня рождения Абая Кунанбайулы» утвержден 30 мая нынешнего года. В состав Государственной комиссии по подготовке и проведению юбилея вошли депутаты Парламента Бакытжан Жумагулов, Сауытбек Абдрахманов, видные писатели и общественные деятели Олжас Сулейменов, Роллан Сейсенбаев, Мурат Ауэзов, руководители гос­органов, а также представители академического и творческого сообщества страны.

По словам общественного дея­теля Мурата Ауэзова, гений нашего народа – Абай и его труды востребованы сегодня как никогда.

– Абай – мудрец, Абай – про­светитель, Абай – изобличитель пороков своего народа и пробудитель. Он несет в себе объединительное начало. Его искания высоки и благородны, служение интересам родного народа и родной земли очевидны. Поэзия Абая, его философские рассуждения, потрясающая музыка, песни – все это сейчас как никогда востребовано. И нам нужно понять масштабы такой исторической личности, как Абай, – подчеркнул он.

Чтобы понять Абая, считает Мурат Ауэзов, нужно быть соразмерными с его духом и действиями.

– Великий казахский просветитель не только видел грядущее наступающее лихолетье, но и сумел найти пути выхода из тех трагических драматических тупиков, которые наш народ неоднократно проходил в своей истории, – сказал общественный деятель.

По мнению писателя Роллана Сейсенбаева, 175-летие Абая – большой праздник для нашей культуры и казахского языка.

– Абай знакомит мир с казахской культурой. Его книги выходят не только на родном и русском, но и на иностранных языках, – отметил он. – В США Абай вошел в число мировых классиков. Мы должны все делать для того, чтобы мир узнал Абая, как, например, знают великого Конфуция.

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