Чтобы не «погасли» города

В восемь раз больше, чем нынче, нужно вкладывать в модернизацию энергохозяйства, чтобы снизить степень его изношенности

Фото: kazpravda.kz/Адильбека Тауекелова

Куда вложили

и что получили

Сегодня даже непродолжительное отключение света воспринимается населением как ЧП. В Костанае подобные случаи происходят довольно часто. Причины разные: аварии, плановые ремонты... Причем одно вытекает из другого.

Город растет, ширится, строятся новые энергоемкие заводы, и существующие линии элект­ропередачи не выдерживают обрушившейся на них нагрузки. К тому же большая часть сетей и оборудования энергопередающих компаний в регионе эксплуатируется уже полвека. Денег на перевооружение критически не хватает.

Впрочем, нельзя сказать, что энергетики сидят сложа руки, пустив решение проблемных вопросов на самотек. Напротив, ежегодно и даже ежедневно проводится огромная работа с внушительными финансовыми вливаниями. К примеру, в 2023 году ТОО «ЭПК-forfait» вложило в модернизацию энергохозяйства 1 млрд 249 млн тенге. Что из этого получилось, энергопередающая компания представила на суд журналистов, организовав пресс-тур по своим объектам.

Самая внушительная статья расходов – обновление ЛЭП. Замена изношенных кабельных линий, модернизация распределительных пунктов и транс­форматорных подстанций обошлись компании почти в 990 млн тенге.

Почти все работы проведены в городах Костанай и Тобыл, поскольку именно на них нынче приходится основная часть энергетической мощности региона.

В микрорайоне КЖБИ областного центра обновлена распределительная подстанция, снабжающая электроэнергией 3 тыс. абонентов. Она была введена в эксплуатацию еще в 1964 году. Так что ее оборудование полностью выработало свой ресурс.

– При сроке службы в 25 лет оно отслужило все 40. Поэтому было принято решение заменить простые плавки и вставки на автоматические выключатели, масляные выключатели – на вакуумные, установить новые трансформаторы... Что это дало потребителю? Во-первых, повысилась бесперебойность электроснабжения. Если раньше при каких-то повреждениях без света оставался весь микрорайон, то теперь уже можно отключить какой-то конкретный дом. Во-вторых, должны сократиться сроки ремонтных работ в случае аварий. Поскольку то оборудование, которое стояло раньше на этой подстанции, морально и физически устарело, запчасти для него в дефиците. Они сняты с производства. И это всякий раз существенно затрудняло ремонтный процесс. Теперь же с запчастями не будет проблем, а установленная сигнализация защитит от воров. В последнее время участились кражи оборудования с подстанций. Поэтому противодействию кражам уделяется особое внимание, – пояснил заместитель главного инженера ТОО «ЭПК-forfait» Дмитрий Чирков.

Модернизация распределительной станции в районе КЖБИ – один из самых дорогих проектов минувшего года. Он обошелся энергопередающей организации в 80 млн тенге. Поч­ти вдвое меньше было затрачено на два объекта в Тобыле. На одном из них – «Затобольская – Воинская часть» – новое оборудование позволило разделить высоковольтные линии большой протяженности на три участка.

– Раньше при каком-то повреж­дении все 1,5 тысячи абонентов, а это полгорода приходилось отключать, теперь же можем это делать частями. Вакуумные выключатели повышают надежность. Буквально сегодня была на этом участке аварийная ситуация, так мы всего в течение часа ее устранили, – рассказал начальник РЭС Ануар Тлеуов.

Работы ведутся и в деревнях. Правда, в обратном направлении. Если в городах в последнее время увеличивают мощности транс­форматоров, то в маленьких населенных пунк­тах, наоборот, уменьшают. Это позволяет снизить технические потери, ведь в селах наблюдаются отток населения и снижение энергопотребления.

«Где деньги, Зин?»

2023-й стал для ТОО «ЭПК-forfait» действительно значимым. Впервые за многие годы компания нарастила темпы по замене старых электролиний на новые. В общей сложности удалось обновить 13 км кабеля, то есть в шесть раз больше, чем годом ранее.

Проведенные в прошлом году мероприятия позволили в общей сложности на 2% снизить изношенность сетей энергопередающей организации. Но процент амортизации электролиний по-прежнему крайне высок – 80%!

Небольшой нюанс: эту изношенность на профессиональном языке называют «бухгалтерской», что означает работоспособность электролиний, несмотря на то что по большей части они уже отслужили свой срок. Причем Костанайская область – не самый худший пример. Есть регионы, в которых 90% ЛЭП нуждаются в замене.

Руководство компании утверж­дает, что проблема – в хроническом недофинансировании. Дело в том, что ежегодное снижение степени амортизации на 2% фактичес­ки не ощутимо. Все потому, что пока одни объек­ты капитально ремонтируются, другие в это время выходят из строя. То есть к концу года эти же 2% вновь возвращаются к общей цифре изношенности линий. Получается, что фактически износ не снижается, а удерживается на прежнем уровне.

Выход, казалось бы, до банальности прост – инвестировать больше денег в модернизацию. Руководство даже подсчитало, что ежегодные вливания должны быть на уровне 10 млрд тенге, то есть в восемь раз больше, чем вкладывают ныне. Но взять эти деньги просто негде.

– Все деньги, направляемые на модернизацию, – из собственных средств компании, то есть из тарифа на передачу. Более того, на эти цели мы тратим все деньги, которые получаем от потребителей за свои услуги. При этом тарифная политика изначально не предусматривает всех затрат, которые несет энергопередающая организация. Например, налоги и покупку запчастей мы оплачиваем за счет денег, поступающих нам от иной дея­тельности. Мы оказываем населению услуги по строительст­ву и монтажу электролиний. Если бы мы не выполняли эти работы, компания постоянно была бы в убытках. Чтобы вы понимали, прибыли у нас нет вообще. То, что зарабатываем, вкладываем. У нас даже есть проб­лемы с закупом материалов. Мы ищем таких поставщиков, которым можно платить частями. Сразу отдать все деньги не можем, ибо у нас их попросту нет, – разъяснил генеральный директор ТОО «ЭПК-forfait» Дидар Аманжулов.

Получается, чтобы существенно снизить изношенность электросетей, нужно серьезно повысить тариф. Но дело в том, что энергопередающая компания – монополист, и ее деятельность регулирует ДКРЕМ, главная функция которого – не допускать социально напряженных тарифов. Вариант с заемными средствами даже не рассматривается. Ведь банки дают деньги под немыслимо большие проценты. Да и помощи от государства ждать не приходится.

– Коммунальным предприятиям, которые относятся к квазигосударственному сектору, в этом плане, конечно, проще. Они модернизируют свои сети и оборудование и за счет тарифа, и за счет бюджетов, причем как местных, так и республиканского. Энергопередающие компании – частный сектор. А государство не может вкладывать деньги в такие предприятия, – отметил руководитель управления энергетики и ЖКХ Костанайской области Даурен Аскаров.

Выходит, здесь нужны правительственные умы, чтобы «поколдовали» над законодательством и нашли правильное и посильное для всех решение проблемы.

Повысить зарплату, улучшить условия

Впрочем, есть еще один немаловажный момент: кадры. Точнее, их отсутствие. За годы отрас­левого кризиса, которые выпали на пятилетку с 2016 по 2021 год, компания растеряла костяк специалистов. Воспитывать новые кадры не получается: слишком невелика заработная плата. И это при том, что в прошлом году благодаря госпрограмме «Тариф в обмен на инвестиции» ее удалось поднять до средней по отрасли. Но этого оказалось недостаточно.

– Чтобы закрыть кадровый вопрос, нужно решить две проб­лемы – повысить заработную плату до уровня средней по области и улучшить условия труда. Сегодня никто не хочет обслуживать старое оборудование и сидеть в плохо отапливаемом, обшарпанном здании. К тому же наши ребята работают и в дождь, и в буран, и в зной, зачастую преодолевая приличные расстояния. Кто ж будет так трудиться за копейки? Поэтому молодежь и не идет. Да и потом, работа у нас специфическая. Чтобы воспитать монтера, нужно года три. Он должен знать сеть: как она записана, где отключить, как включить, схемы знать... Это же техника безопасности. Не каждого можно отправить на устранение аварии. Не дай бог что-то случится, – подметил главный инженер ТОО «ЭПК-forfait» Максим Касаткин.

Поэтому компания держится за пенсионеров. Их почти половина в общем кадровом составе. А вот молодежи и 15% не наберется.

– Мы тесно сотрудничаем с политехническим колледжем. Как только студент поступает, мы его ведем, полагая, что он будет у нас работать. Тот проходит у нас практику, устраивается на работу, но через месяц-два уходит. В первую очередь не устраивает зарплата, – говорит Дидар Аманжулов.

В общем, проблем в энергетике хоть отбавляй. И чем они могут обернуться для простого потребителя, страшно даже представить.

Вся страна помнит, чем закончилось многолетнее игнорирование сложной ситуации с тепловыми источниками. Пока в Экибастузе не разразилось ЧП, до катастрофической изношеннос­ти теплосетей и «ахового» положения ТЭЦ, казалось, никому нет и дела. Сегодня худо-бедно тепло и водоснабжающее хозяйство страны приводят в порядок. Так неужели должны погаснуть огни городов, чтобы внимания удостоились проблемы энергетического сектора?

Впрочем, в ближайшей перс­пективе ожидается внесение поправок в НПА в части дополнительного финансирования ремонтов электролиний и оборудования в рамках инвестиционной программы. Ожидается, что энергетическим компаниям станут предоставляться займы, погашение которых и в части основного долга, и в части вознаграждения будет осуществляться за счет тарифов.