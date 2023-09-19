Чтобы не повторилось вновь

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Дина Боранбаева

В Талдыкоргане установлен мемориал, посвященный памяти жертв ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне и участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.

фото пресс-службы акима г.Талдыкорган

Черные гранитные стелы обе­лиска «Семей – Чернобыль» отныне высятся в городском парке Победы и олицетворяют общую трагичность событий, происходивших в разное время и по сей день несущих одинаково тяжелые последствия. Этот памятник общественные объединения, представляющие интересы ветеранов и инвалидов Семипалатинского полигона и ликвидаторов аварии на ЧАЭС, ждали не один год. В 2023-м благодаря поддержке областного руководства средства из бюджета были выделены.

Открытие мемориала прошло под залпы почетного караула. Возложив цветы к обелиску, память жертв ядерных испытаний и чернобыльцев собравшиеся почтили минутой молчания. Сколько жизней унесли и покалечили эти страшные события, доподлинно неизвестно по сей день. И этот мемориал – не только дань памяти ушедшим и пострадавшим, но и напоминание будущим поколениям, подчеркивают участники мероприятия.

– Из Казахстана на ликвидацию последствий Чернобыльской катастрофы отправили 25 тысяч казахстанцев, однако, по другим данным, их было намного больше, – отмечает аким Талдыкоргана Ернат Базил. – Сегодня по стране в живых осталось лишь около четырех тысяч ликвидаторов. Помнить их подвиг, помогать им и всячески поддерживать – наша святая обязанность.

– С 1949 по 1991 год на Семипалатинском испытательном полигоне было взорвано более 600 ядерных и термоядерных устройств, горькие последствия от которых мы ощущаем по сей день, – говорит председатель областного общественного объединения инвалидов и ветеранов Семипалатинского полигона Толыбек Данабеков. – Мы очень рады, что в Жетысу теперь есть такое место, где мы сможем достойно почтить память всех жертв ядерных катастроф. Пусть это навсегда остается в памяти, но больше никогда не повторится!

#Талдыкорган #память #мемориал #Чернобыльская АЭС

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