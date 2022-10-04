Чтобы понимать друг друга

Педагоги, лингвисты и энтузиасты изучения казахского языка провели открытый урок и презентацию новых методик освоения языка Абая через мобильные приложения и популярные соцсети.

Встреча состоялась в рамках празднования Дня языков народа Казахстана. В ней участвовали лингвисты, языковеды, руководители учебных центров и представители разных этносов, изучающие казахский язык. О совре­менных доступных методиках изучения государственного языка рассказали специалисты Национального научно-практического центра «Тіл-Қазына» им. Ш. Шаяхметова.

Руководители учебного центра «Қазақша үйрен» Айгуль Даден и Ардак Богежанкызы провели мастер-класс для изучающих казахский язык и 20-минутный разговорный тренинг.

– В этом открытом уроке участвовали более десяти наших учеников. Они представители разных этносов. И все они хотят знать казахский язык, говорить на нем, выражать свои мысли красиво, – отметила Ардак Богежанкызы.

Причиной открытия учебного центра, по словам руководительниц проекта, стал высокий спрос на изучение государственного языка.

– Сначала мы обучали только онлайн, затем начали оффлайн-уроки в Астане, – рассказала Айгуль Даден. – Очень большой интерес к казахскому языку не только со стороны казахстанцев, но и граждан других стран, работающих и живущих в Казахстане.

По ее информации, за два года в центре прошли обучение более 2 500 человек, среди них, помимо казахстанцев, были граждане Бразилии, США, Франции и Чехии.

– Отношение к изучающим казахский язык в последние годы сильно изменилось, – подчеркнула Ардак Богежанкызы. – Если раньше из-за неверного произношения или ошибки в словах можно было услышать насмешки от носителей языка, то сейчас наши ученики отмечают, что люди помогают, тактично поправляют и в целом очень доброжелательно принимают тех, кто осваивает государственный язык. Поэтому мы призываем всех, кто изу­чает язык, не стесняться, везде стараться говорить и просить ответ на казахском. А всех, кто владеет государственным языком, просим поддерживать тех, кто стремится его изучать. Так мы все вместе создадим условия для развития и популяризации казахского языка.

На встрече были представлены рекомендации по эффективному самообучению, ссылки на полезные аккаунты в соцсетях и приложения, облегчающие изучение языка. Участникам открытого урока также подарили учебники.