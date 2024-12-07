Чтобы выращивать, а не завозить

В рамках «Дорожной карты на 2024–2026 годы» предусмотрено открытие новых сельскохозяйственных комплексов и перерабатывающих объектов. По данным областного управления сельского хозяйства, в нынешнем году запущено несколько таких производств.

Это гусиная птицеферма, рассчитанная на выращивание 5 тыс. птиц в год, откормочная площадка на 100 голов крупного рогатого скота в Индерском районе и пункт забоя ежегодной производительностью 2 400 тонн мяса.

Запланирован запуск еще нес­кольких значимых объектов, среди которых перерабатывающие производства и овощехранилища. Это позволит улучшить инфраструктуру сферы переработки и обеспечить регион необходимыми продуктами питания.

В акимате отмечают, что поддерж­ка малого бизнеса через прог­рамму «Ауыл аманаты» остается важным направлением. Эта инициатива предоставляет сельчанам доступ к льготным кредитам для развития животноводства и растениеводства, помогает увеличивать доходы и развивать свое хозяйство. В 2023 году на помощь сельскохозяйственным товаропроизводителям из республиканского бюджета было выделено более 1,5 млрд тенге, благодаря чему выдано 192 кредита, все средства полностью освоены.

Исполнение таких важных государственных программ помогает фермерским хозяйствам получать сельхозтехнику и другие ресурсы. На данный момент местными фермерами приобретено 125 единиц сельхозтехники. До конца года этот показатель планируется довести до 208. Кроме того, оказана поддержка в приобретении удобрений, покрывшая затраты на 850 тонн минеральных веществ. Однако финансовую помощь на приобретение семян пока получило лишь одно хозяйство.

С начала года в государственную собственность возвращено более 90 тыс. га сельскохозяйственных угодий. Это увеличит возможности использования данных земель для развития агро­промышленного комплекса.

Следует отметить, что из-за весеннего паводка аграриям области пришлось в два раза сократить посевной клин. Но результаты их деятельности можно считать положительными.

В нынешнем году произведено сельскохозяйственной продукции на сумму 95,6 млрд тенге. На следующий год этот показатель планируется значительно увеличить благодаря вводу в эксплуатацию четырех объектов на сумму 26,2 млрд тенге.