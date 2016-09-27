​Чудо-гол от Андрея Аршавина

Российский легионер «Кайрата» Андрей Аршавин не только забил один из самых красивых голов чемпионата (по замысловатой траектории послал мяч в ворота в штрафной) и принес три очередных очка клубу, но и оставил шансы алматинцам побороться за чемпионство в противостоянии со столичной «Астаной». А обыгран был на выез­де с минимальным счетом 1:0 крепкий «Актобе».

Не сбавляет темпов и столичный клуб, который хочет не только поддержать реноме лучшей дружины страны, но и борется сразу на три фронта: в чемпионате страны, еврокубках и Кубке Казахстана. В очередном туре действующие чемпионы в очень непростом матче в гостях одолели шымкентский «Ордабасы». Единственный гол у «Астаны» на 44-й минуте забил конголезец Жуниор Кабананга.

После осечки южноказах­станцев сложившейся ситуацией воспользовался павлодарский «Иртыш», который на выезде разгромил кокшетауский «Окжетпес» (4:1) и сместил «Ордабасы» с заветного третьего места. Дублем в игре отметился один из лучших нападающих отечественного первенства Роман Муртазаев.

Очень жарко и во второй шестерке команд чемпионата, борющихся за то, чтобы остаться в Премьер-лиге. Костанайский «Тобол» в родных стенах одолел талдыкорганский «Жетысу» – 3:2, уральский «Акжайык» на домашней арене потерпел поражение от карагандинского «Шахтера» – 1:2. Не смог подняться со дна турнирной таблицы «Тараз», уступивший на выезде «Атырау» – 0:1.

В это же время прошел очередной тур и в Первой лиге, где к чемпионству уверенно движется кызылординский «Кайсар». В очередной игре клуб обыграл южноказах­станский «Махтаарал» (2:0). В остальных встречах были зафиксированы следующие результаты: «Экибастуз» – «Кыран» (Шымкент) – 1:0, «Алтай» (ВКО) – «Каспий» (Актау) – 1:0, «Кызыл-Жар СК» (Петропавловск) – «Байконур» – 5:0, «Шахтер-Булат» (Темиртау) – «Байтерек» (Астана) – 2:1.