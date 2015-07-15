Чувствовать ответственность за судьбу страны

Согласно регламенту, итоги завершившейся сессии озвучил К. Джакупов. Напомним, что в этом парламентском году сессия была продлена по предложению Главы государства, которое депутаты поддержали единогласно. Дополнительные две недели работы народные избранники постарались использовать по максимуму: успели обсудить поступившие в Парламент законопроекты, принять новые законы, озвучить актуальные депутатские запросы.Согласно приведенной К. Джакуповым статистике, в течение сессии было проведено три совместных заседания палат, 41 пленарное заседание Мажилиса, на которых было рассмотрено 335 вопросов, и 33 пленарных заседания Сената, на которых был рассмотрен 161 вопрос. За отчетный период на рассмотрении в обеих палатах находились 190 законопроектов, из которых принято 113. На этой сессии принято на 17 законов больше, чем во второй, и на 9 больше, чем в третьей. В общем, деятельность высшего представительного органа страны в период четвертой сессии была насыщенной, разносторонней и продуктивной, депутаты старались оперативно отвечать на современные реалии и вызовы. Этот аспект в своем выступлении отметил и К. Джакупов, подчеркнув, что сессия проходила на фоне рецессии в мировой экономике и кризиса в геополитике, усиления угроз самого различного характера. Опережающим ответом страны на вызовы современности председатель Мажилиса назвал выборы Президента, состоявшиеся в апреле текущего года.– Народ Казахстана в этот турбулентный период истории человечества вновь доверил Лидеру нации Нурсултану Назарбаеву свою судьбу и будущее государства. Народ выразил свою единую волю по сохранению политической стабильности, обеспечению государственной независимости, укреплению безопасности страны, – сказал К. Джакупов.И в эту сессию работа Парламента была направлена на своевременное и эффективное законодательное обеспечение мер по недопущению негативного воздействия внешних факторов на экономику, безопасность и благосостояние народа Казахстана и созданию условий для вхождения в 30 самых развитых государств мира.– Содержание, направления и интенсивность этой работы определялись и определяются приоритетами Стратегии "Казахстан-2050", программой "Нұрлы жол", а также задачами социальной модернизации и Планом нации "100 конкретных шагов", – отметил К. Джакупов.По словам председателя Мажилиса, помимо значительного блока законопроектов по внешнеполитической тематике, наибольшее количество законов за истекшую сессию принято в сфере экономики и финансов – 16, государственного строительства и безопасности, а также по вопросам соцсферы – по 8 законов, законодательства о труде и соцобеспечении – 7 законов.– Все принятые в четвертой сессии законы – это результат хорошо налаженного взаимодействия палат Парламента в законодательном процессе, – подчеркнул К. Джакупов.Отдельное внимание председатель Мажилиса уделил работе депутатов по законодательной поддержке основных программ развития Казахстана. В республиканском бюджете на 2015–2017 гг. с сохранением в полном объеме всех социальных обязательств государства предусмотрены расходы на реализацию НЭП Казахстана "Нұрлы жол". Проработан большой блок законопроектов для поддержки предпринимателей. В этом ряду изменения в налоговое законодательство, Закон по вопросам кардинального улучшения условий ведения предпринимательской деятельности, Закон относительно ограничения участия государства в предпринимательской деятельности, а также одобренный в первом чтении Предпринимательский кодекс.– Принят целый ряд законов, направленных на инфраструктурные реформы в соответствии с программой "Нұрлы жол". Они касались транспортной, энергетической, индустриальной и социальной инфраструктуры, а также поддержки малого и среднего бизнеса, – отметил К. Джакупов.По словам председателя Мажилиса, в центре внимания Парламента в четвертой сессии оставалось обновление законодательства в соответствии с целями и задачами социальной модернизации. Здесь К. Джакупов назвал депутатский Закон о минимальных соцстандартах и гарантиях, Закон о государственной молодежной политике, а также принятые изменения в Кодекс «О здоровье народа и системе здравоохранения» и по вопросам жилищных отношений.Спикер подвел итоги и организационно-общественной работы депутатского корпуса в течение четвертой сессии. Всего за сессию депутатам Парламента поступило более 9 тыс. писем граждан. В целях решения общественно значимых проблем сенаторы и мажилисмены направили в адрес госорганов 326 депутатских запроса.Важным направлением работы депутатского корпуса председатель Мажилиса назвал участие в организации и проведении международных форумов. Прежде всего, это V Съезд лидеров мировых и традиционных религий, международные конференции, посвященные 20-летию Конституции и 20-летию АНК. Кроме того, в Мажилисе состоялось 9 правчасов, парламентские слушания, 12 "круглых столов", 9 выездных заседаний комитетов и 5 научно-практических конференций.К. Джакупов сказал и о работе парламентариев по укреплению отношений с другими странами и международными организациями. В числе ратифицированных в четвертой сессии международных договоров особо был выделен Договор о Евразийском экономическом союзе.– Депутаты полностью поддерживают экономическую модель интеграции, выдвинутую нашим Лидером нации. Считаем, что нельзя допускать политизации Евразийского экономического союза в ущерб государственной независимости и суверенитету Казахстана. Ход реализации этого Договора испытывает Казахстан на конкурентоспособность и успешность государства. И не только в сфере экономики, – сказал председатель Мажилиса.К. Джакупов также отметил, что депутаты, как законодатели, должны всегда всемерно оберегать верховенство Конституции страны над всем действующим правом, в том числе и ратифицированными международными договорами.– Страна развивает торгово-экономические отношения не только в рамках ЕАЭС, но и со всем миром. Здесь надо отметить, что 22 июня завершились переговоры о вступлении Казахстана во Всемирную торговую организацию, – добавил спикер Мажилиса.В контексте продвижения кандидатуры Казахстана в непостоянные члены СБ ООН на период 2017–2018 гг. председатель Мажилиса важными назвал принятые Парламентом законы об официальной помощи развитию и о миротворческой деятельности, а также по вопросам противодействия экстремизма и терроризму.В то же время спикер обратил внимание и на необходимость повышения качества законопроектной работы. Отметив положительные моменты в этом плане в работе Правительства, он указал на необходимость видеть не только успехи, но и объективно и реально оценивать недостатки и упущения. Так, порядка 70% законопроектов, поступивших в Мажилис из Правительства, дорабатывается в рабочем порядке до регистрации. Причиной невысокого качества вносимых законопроектов является недостаточное внимание отраслевых министерств-разработчиков к глубокому системному анализу сложившейся ситуации в их сферах, прогнозированию эффективности на стадии планирования и подготовки закона, оценке возможных социальных рисков, привлечения потенциала профессионального сообщества и учету общественного мнения. Согласно статистике в ходе четвертой сессии изменения и дополнения вносились в 206 законов.– По мнению депутатов и экспертов, одной из причин столь частого изменения в законодательство является неполное использование Правительством представительско-законотворческого потенциала депутатов Парламента, отсутствие объективных условий для реального осуществления их законодательных инициатив, – отметил К. Джакупов.В комплексе взаимосвязанных проблем, присущих законотворческой работе Правительства, председатель Мажилиса назвал слабое перспективное планирование, качество концепций законопроектов, которые изначально не охватывали даже основные проблемы, являющиеся предметом регулирования данного законопроекта. Содержание каждого третьего из принятых Мажилисом правительственных законопроектов (за исключением ратификаций), претерпело изменение на 50 и более процентов. В отдельных случаях законопроект представляет собой механический свод норм ряда законов, поставленных на утрату, без взаимоувязки между собой. Кроме того, в числе проблемных вопросов – отсутствие у разработчика четкого видения механизмов реализации закона, нескоординированность действий госорганов, приводящая к дублированию одних и тех же норм в разных законопроектах или же их противоречивости.– Закон, если даже он воплощает насущные интересы, не будет работать автоматически. У нас же не все законы сопровождаются своевременным принятием необходимых подзаконных актов, снижая тем самым коэффициент полезного действия закона и создавая правовой вакуум, – констатировал председатель Мажилиса.Не менее острой проблемой, по мнению спикера Мажилиса, является нарушение установленного законом срока предоставления правительственных заключений. Зачастую предложения и поправки депутатов разработчиками не поддерживаются и отклоняются формальными заключениями Правительства.– Реализация депутатских инициатив во многих случаях позволила бы не допустить коллизии в правовом поле. В результате Парламент мог бы, образно говоря, не вносить по десять раз за сессию изменения и дополнения в один и тот же закон, – сказал К. Джакупов.Напомнив о задаче Президента Казахстана по вхождению нашей страны в 30 самых развитых стран мира, председательствующий на совместном заседании палат Парламента спикер Мажилиса отметил, что все госорганы должны в своих сферах выработать и принять необходимые для этого меры. В Мажилисе начат всесторонний анализ законотворческой работы как в целом по палате, так и в его структурных подразделениях. Первые итоги этой работы нашли отражение в специально изданном Информационно-аналитическом докладе. Показательно, что не только проводится системный мониторинг по конкретному рассматриваемому законопроекту, но и анализируются актуальные проблемы в этой сфере, поднимаемые участниками обсуждения и требующие законодательного регулирования.– Для комплексного решения этих и других рабочих проблем, которые из сессии в сессию повторяются, мы предлагаем разработать План совместных мероприятий Парламента и Правительства в сфере законотворчества в целях более качественного законодательного обеспечения задач, поставленных Президентом, – сказал К. Джакупов.Новые законопроекты по реализации Плана нации «100 конкретных шагов», поступление которых ожидается в Мажилис в начале следующей сессии, будут рассмотрены депутатами в приоритетном порядке. На этом важном направлении предстоящей работы председатель Мажилиса К. Джакупов сделал особый акцент, так как к началу 5-й сессии пятого созыва должен поступить большой пакет законопроектов, предложенных Национальной комиссией по реализации Плана нации «100 конкретных шагов». Он будет рассматриваться в приоритетном порядке и потребует от депутатов политической ответственности и высокого профессионализма.В завершение председатель Мажилиса поблагодарил весь депутатский корпус, выразил слова признательности председателю Сената, сенаторам, Правительству за проведенную работу в четвертой сессии.– Вместе мы много работали, нередко спорили, иногда отдавались пылу эмоций, но всегда находили общий язык, потому что и Парламент, и Правительство, и всю систему государственного управления объединяет общее – огромная ответственность перед народом, Лидером нации и будущими поколениями за принимаемые сегодня решения, – подчеркнул К. Джакупов.Отдельные слова благодарности высказаны спикером Мажилиса в адрес журналистов, аккредитованных в Парламенте.