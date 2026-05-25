В МВД раскрыли новые схемы киберпреступников

Правоохранители обратились к гражданам и родителям с предупреждением о случаях использования аккаунтов в мессенджерах и соцсетях в мошеннических схемах, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД РК

По информации министерства, несовершеннолетние за вознаграждение регистрируют sim-карты и аккаунты, которые затем используются злоумышленниками для обмана граждан.

В полиции напомнили, что такие действия могут квалифицироваться как пособничество в совершении преступления.

«Регистрируются случаи, когда несовершеннолетние с целью материальной выгоды по просьбе третьих лиц из социальных сетей и мессенджеров активируют sim-карты, регистрируют их в социальных сетях и мессенджерах и передают их третьим лицам. Впоследствии мошенники используют эти аккаунты для мошеннических звонков. Активация аккаунтов в соцсетях и мессенджерах может быть инструментом для совершения мошенничества и других противоправных действий. Подобные действия в соответствии с законодательством РК квалифицируются в качестве пособничества в совершении преступления», – отметил начальник управления департамента по противодействию киберпреступности МВД Бейбит Биржанов.

В МВД рекомендуют:

- не приобретать и не распространять sim‑карты и устройства сомнительного происхождения;

- не передавать свои аккаунты для пользования третьим лицам;

- родителям разъяснить несовершеннолетним об ответственности и последствиях подобных действий;

- не активировать абонентские номера в мессенджерах с последующей передачей аккаунтов третьим лицам;

- при обнаружении подозрительных устройств или активности в социальных сетях сообщать в правоохранительные органы.

Кроме того, полицейские призывают всех участников цифрового пространства быть бдительными и не поддаваться на заманчивые предложения о легком заработке.