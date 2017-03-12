​Cимволы Независимости

На заседании заслушана информация ответственного секретаря Министерства культуры и спорта Куатжана Уалиева о планируемых мероприятиях по празднованию 25-летия государственных символов Республики Казахстан.

В ходе заседания Гульшара Абдыкаликова подчеркнула, что в этот юбилейный год все центральные и местные исполнительные органы должны проводить системную работу по популяризации государственных символов Казахстана, которые являются главными атрибутами Независимости.

Также рассмотрено предложение Министерства обороны Республики Казахстан об утверждении ведомственной награды «Ел қорғаны» I и II степени.

– Этой медалью мы планируем награждать отличившихся военнослужащих, генеральский состав, офицеров, сержантов и солдат, а также граждан нашей страны, которые внесли вклад в обороноспособность Вооруженных сил Казахстана, – уточнил, отвечая на воп­росы журналистов, министр обороны Сакен Жасузаков.

По итогам заседания государственным органам были даны конкретные поручения и рекомендации.