​Cимволы Независимости

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Адина Нурберген

На заседании заслушана информация ответственного секретаря Министерства культуры и спорта Куатжана Уалиева о планируемых мероприятиях по празднованию 25-летия государственных символов Республики Казахстан.

В ходе заседания Гульшара Абдыкаликова подчеркнула, что в этот юбилейный год все центральные и местные исполнительные органы должны проводить системную работу по популяризации государственных символов Казахстана, которые являются главными атрибутами Независимости.

Также рассмотрено предложение Министерства обороны Республики Казахстан об утверждении ведомственной награды «Ел қорғаны» I и II степени.

– Этой медалью мы планируем награждать отличившихся военнослужащих, генеральский состав, офицеров, сержантов и солдат, а также граждан нашей страны, которые внесли вклад в обороноспособность Вооруженных сил Казахстана, – уточнил, отвечая на воп­росы журналистов, министр обороны Сакен Жасузаков.

По итогам заседания государственным органам были даны конкретные поручения и рекомендации.

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