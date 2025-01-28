Coca-Cola отзывает свою продукцию в Европе

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Компания Coca-Cola сообщила, что отзывает свою продукцию с прилавков в Бельгии, Люксембурге и Нидерландах, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ВВС

В Великобританию, уточнила компания, было поставлено пять наименований продукции этой партии в конце прошлого года, и вся она уже была распродана.

Хлорат может образовываться при использовании дезинфицирующих средств на основе хлора при обработке воды и в пищевой промышленности.

«Независимый экспертный анализ показывает, что риск для потребителей очень мал», — отметил представитель компании в интервью Би-би-си.

Coca-Cola сообщила, что не получала никаких жалоб от потребителей в Великобритании и будет продолжать сотрудничать с властями страны по этому поводу.

Воздействие высоких уровней хлората может негативно влиять на здоровье и привести к проблемам с щитовидной железой, особенно у детей и младенцев.

Диетолог Национальной службы здравоохранения Британии (NHS) Карон Гразетт сказала Би-би-си:

«Нам стоит задуматься, хотим ли мы употреблять в пищу химические вещества в безалкогольных напитках, которые используются в производстве фейерверков и дезинфицирующих средств, каким бы незначительным ни было их количество».

Употребление в пищу продуктов с повышенным содержанием хлората может вызвать тошноту, рвоту, диарею и ограничение способности крови поглощать кислород, добавила эксперт, ссылаясь на последние исследования этого химического вещества.

По словам неназванного представителя компании, которого цитирует агентство AFP, повышенный уровень хлората был обнаружен в ходе планового тестирования на производственном предприятии компании в Генте, Бельгия.

По данным AFP, большая часть непроданной продукции была изъята с прилавков, и компания в настоящее время изымает оставшуюся.

Представитель Coca-Cola заявил, что компания «считает качество и безопасность своей продукции своим главным приоритетом».