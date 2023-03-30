Cтимулировать деловую активность

Выступая на открытии первой сессии Парламента VIII созыва, Касым-Жомарт Токаев поделился своим видением дальнейшей работы законодательного органа. Среди обозначенных приоритетов – стимулирование деловой активности в экономике, поддерж­ка малого и среднего бизнеса, повышение доступа сельхозтоваропроизводителей к финансовым ресурсам, что особенно актуально в период рекордной продовольственной инфляции.

– Необходимо уделять особое внимание обеспечению продовольственной безопасности. Откровенно говоря, агропромышленный комплекс не выполняет эту задачу в полной мере. Политика в этой области непоследовательная. Средства, выделяемые государством, расходуются неэффективно. Между производителем и пот­ребителем продукта много посредников. В частности, отмечаются завышенные требования к залоговому обеспечению. Медленно развиваются альтернативные инструменты фондирования агробизнеса. Это негативно повлияло на динамику продовольст­венной инфляции, – заявил Президент.

Прозвучавшие в Парламенте поручения Главы государства, касающиеся приоритетов экономического развития, являются продолжением комплексной работы, последовательно проводимой Президентом. В частности, 10 марта Касым-Жомарт Токаев подписал Указ «О мерах по расширению кредитования реального сектора экономики и снижению закредитованности населения», в котором поручил соответствующим госорганам осуществить комплекс сис­темных мер, вытекающих из названия документа.

Большой блок поручений Главы государства, изложенных в указе, касается вопросов стимулирования кредитования реального сектора экономики. В частности, Правительству совместно с Нацбанком и Агентст­вом по защите и развитию конкуренции до 1 мая 2023 года необходимо пересмот­реть условия программы «Экономика прос­тых вещей».

В том числе поручено обеспечить увеличение срока субсидирования ставок вознаграж­дения в рамках программы с пяти до семи лет по наиболее приоритетным отраслям экономики.

Для повышения эффективности кредитного процесса до 31 декабря планируется обеспечить интеграцию банков второго уровня и кредитных бюро с государственными базами данных о юридических лицах, их доходах и имуществе. В рамках поддержки предприятий агропромышленного комплекса до конца текущего года намечено оцифровать процессы получения достоверных сведений об объемах и оборотах зерна в зернохранилищах (элеваторах и хлебоприемных пунктах). Пос­ле этого зерновые расписки с гарантией субъектов квазигосударственного сектора смогут быть включены в категорию твердых залогов для банков.

Первый заместитель председателя совета Ассоциации финансистов Казахстана (АФК) Ирина Кушнарева отметила, что исходя из основных положений указа ключевая задача – создать условия для расширения кредитования бизнеса, чтобы стимулировать экономический рост и поддержать предпринимателей кредитными ресурсами, не нанося ущерб финансовой стабильности банковского сектора.

В частности, по ее словам, АФК неоднократно поднимала вопрос о необходимости более глубокой интеграции банков и государственных баз данных, содержащих информацию о юридических лицах, их доходах, активах и структуре собст­венности.

– Если при рассмотрении кредитной заявки корпоративного заемщика у банка будет достоверная информация о финансовом состоянии компании, корпоративной структуре и активах, он сможет более точно и оперативно определить уровень рис­ков. Кроме того, возможность автоматизировать и упростить мониторинг заемщиков, а при необходимос­ти оперативно провес­ти взыс­кание кредита также снижает общий уровень риска и, соответственно, повышает мотивацию банков выдать кредит в более короткие сроки и под более низкую ставку вознаграждения, – пояснила Ирина Кушнарева.

Она напомнила, что помимо кредитования банки также выполняют функ­ции по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма, уклонению от налогообложения. Качественное исполнение этих функций также зависит от наличия оперативной и достоверной информации из государст­венных баз данных.

Кроме того, отдельные поручения, изложенные в указе, будут содействовать разрешению текущих проблем банков и их клиентов, например, вопросов залогового обеспечения при кредитовании под залог прав землепользования и реализации прав недропользования.

В целом, по оценке представителя АФК, данный комплекс мер будет способствовать корпоративному кредитованию. Правительству и АРРФР также даны поручения по развитию синдицированного финансирования, что позволит более эффективно использовать ресурсы Банка развития Казахстана и банков второго уровня в совместном финансировании крупных инвестиционных проектов.

– Также важно, чтобы у предпринимателей был широкий выбор финансовых продуктов, а на финансовом рынке сокращалась доля прямого финансирования государственными институтами развития, поэтому отдельное поручение дано по вовлечению частных лизинговых компаний в льготное лизинговое финансирование предпринимателей, – отмечает эксперт.

С той же целью диверсификации инст­рументов финансирования поручено принять меры по расширению софинансирования агропромышленного комплекса.

Таким образом, основными результатами исполнения поручений Президента должны стать диверсификация кредитных продуктов и эволюционное изменение структуры кредиторов экономики: от двух параллельных рынков – частного рыночного краткосрочного и среднесрочного кредитования и государст­венного финансирования по нерыночным ставкам и нечетким критериям отбора проектов – к более «здоровой» и структурированной финансовой среде.

Комментируя тот факт, что указ среди прочего предусмат­ривает эволюцию госпрограммы «Экономика простых вещей» и ряд других мер господдержки бизнеса, Ирина Кушнарева отметила, что «с учетом текущей макроэкономической ситуации… резкое «торможение» государственной поддержки бизнеса могло бы спровоцировать значительное ухудшение состояния реального сектора экономики и недоступность финансовых ресурсов для предпринимателей».

В то же время, по ее словам, указ предус­матривает, что срок субсидирования проектов увеличивается с пяти до семи лет только по наиболее приоритетным отраслям экономики. В частности, в список таких отраслей войдут производство и переработка продуктов животноводства, выпуск химических продуктов и фармацевтических препаратов и т. п., то есть те отрасли, продукция которых важна для населения и бизнеса, а также имеющие более долгий срок окупаемости.

– Как раз развитие софинансирования и субсидирования по отдельным приоритетным направлениям меняет направление господдержки от конкуренции с частными кредиторами к их взаимодействию с государственными институтами, а главное – к созданию нормальных условий для развития конкурентного рынка, на котором поддержку могут получить качественные и финансово жизнеспособные проекты, – подчеркнула эксперт.