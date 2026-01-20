По его информации, на сегодняшний день в животноводстве сохраняется положительная динамика. Численность крупного рогатого скота за прошлый год увеличилась на 2,4%, мелкого рогатого – на 1,6%. Производство молока составило порядка 3,8 млн тонн: рост – на 5%. Объем производства мяса достиг 1,2 млн тонн, что больше на 2,6% показателей 2024-го.

– Разработанный Министерством сельского хозяйства и одобренный Правительством Комплексный план развития животноводства предусматривает меры стимулирования животноводческих хозяйств по следующим направлениям: льготное кредитование, развитие племенного дела и научного обеспечения, укреп­ление кормовой базы и ветеринарной безопасности, повышение инвес­тиционной привлекательности отрасли, внедрение современных технологий, расширение рынков сбыта и экспортного потенциала, – отметил Амангалий Бердалин.

Как сообщила пресс-служба министерства, одним из ключевых инструментов модернизации животноводства станет внедрение доступных льготных кредитов. Планируется запуск программы долгосрочного льготного кредитования под 6% годовых на приобретение высокопродуктивного поголовья. Финансовая поддержка государства охватит все направления отрасли и позволит ускорить обновление поголовья и повысить его генетический потенциал.

Так, предусмотрено льготное кредитование под 5% годовых для пополнения оборотных средств без ограничений по направлениям животноводства. Средства будут направлены на приобретение кормов, ГСМ, ветпрепаратов и другие текущие расходы. Общий объем финансирования составит 104 млрд тенге.

Особое внимание уделено рацио­нальному освоению пастбищных угодий и развитию отгонного животноводства. Для этих целей планируется запуск единого кредитного продукта на развитие инфраструктуры, включая обводнение пастбищ и приобретение передвижных жилых вагончиков.

Ключевая задача комплексного плана – повышение продуктивности скотопоголовья. В этом направлении предусмотрено расширение мер поддержки искусственного осеменения, в том числе с использованием сексированного семени, а также проработка вопроса о создании лаборатории эмбрионального воспроизводства КРС.

Отдельный блок мер комп­лекс­ного плана посвящен кад­ровому обеспечению отрас­ли. Планируется внедрение агроклассов, развитие обучения, ориентированного на практику, введение квот на образовательные гранты по трехсторонним договорам с обязательством последующей работы в сельской местности, а также усиление требований к материально-технической базе аграрных вузов.

Для укрепления ветеринарной отрасли предусмотрено повышение заработной платы специалистов и снижение нормативной нагрузки. Продолжается модернизация ветеринарных лабораторий и инфраструктуры, а также ужес­точение контроля над качеством и безопас­ностью импортируемой животноводческой продукции.

В рамках увеличения числа экс­портных рынков в прошлом году были согласованы и подписаны 16 ветеринарных сертификатов. В текущем году запланировано расширение номенклатуры поставляемой продукции.