Дальние отгоны будут обживаться Проекты 27 января 2026 г. 4:40 5 Бек Нигметов В нынешнем году на дальних отгонах будет создано 200 фермерских хозяйств. Об этом в ходе заседания Сената Парламента сообщил вице-министр сельского хозяйства Амангалий Бердалин. Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов По его информации, на сегодняшний день в животноводстве сохраняется положительная динамика. Численность крупного рогатого скота за прошлый год увеличилась на 2,4%, мелкого рогатого – на 1,6%. Производство молока составило порядка 3,8 млн тонн: рост – на 5%. Объем производства мяса достиг 1,2 млн тонн, что больше на 2,6% показателей 2024-го. – Разработанный Министерством сельского хозяйства и одобренный Правительством Комплексный план развития животноводства предусматривает меры стимулирования животноводческих хозяйств по следующим направлениям: льготное кредитование, развитие племенного дела и научного обеспечения, укрепление кормовой базы и ветеринарной безопасности, повышение инвестиционной привлекательности отрасли, внедрение современных технологий, расширение рынков сбыта и экспортного потенциала, – отметил Амангалий Бердалин. Как сообщила пресс-служба министерства, одним из ключевых инструментов модернизации животноводства станет внедрение доступных льготных кредитов. Планируется запуск программы долгосрочного льготного кредитования под 6% годовых на приобретение высокопродуктивного поголовья. Финансовая поддержка государства охватит все направления отрасли и позволит ускорить обновление поголовья и повысить его генетический потенциал. Так, предусмотрено льготное кредитование под 5% годовых для пополнения оборотных средств без ограничений по направлениям животноводства. Средства будут направлены на приобретение кормов, ГСМ, ветпрепаратов и другие текущие расходы. Общий объем финансирования составит 104 млрд тенге. Особое внимание уделено рациональному освоению пастбищных угодий и развитию отгонного животноводства. Для этих целей планируется запуск единого кредитного продукта на развитие инфраструктуры, включая обводнение пастбищ и приобретение передвижных жилых вагончиков. Ключевая задача комплексного плана – повышение продуктивности скотопоголовья. В этом направлении предусмотрено расширение мер поддержки искусственного осеменения, в том числе с использованием сексированного семени, а также проработка вопроса о создании лаборатории эмбрионального воспроизводства КРС. Отдельный блок мер комплексного плана посвящен кадровому обеспечению отрасли. Планируется внедрение агроклассов, развитие обучения, ориентированного на практику, введение квот на образовательные гранты по трехсторонним договорам с обязательством последующей работы в сельской местности, а также усиление требований к материально-технической базе аграрных вузов. Для укрепления ветеринарной отрасли предусмотрено повышение заработной платы специалистов и снижение нормативной нагрузки. Продолжается модернизация ветеринарных лабораторий и инфраструктуры, а также ужесточение контроля над качеством и безопасностью импортируемой животноводческой продукции. В рамках увеличения числа экспортных рынков в прошлом году были согласованы и подписаны 16 ветеринарных сертификатов. В текущем году запланировано расширение номенклатуры поставляемой продукции. #сельское хозяйство #Амангалий Бердалин