Дамы, вперед!

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Юлия Пулина

В преддверии Международного женского дня аким области Улытау Берик Абдыгалиулы встретился с представительницами разных профессий и многодетными мамами региона.

фото из архива "КП"

Приглашенные женщины достигли успеха, имеют достижения, показали достойные результаты в профессии, творчестве, социальных проектах, и при этом они являются заботливыми мамами, хранительницами семейного очага. Среди лучших – ветераны и действующие сотрудники госслужбы, сфер образования и медицины, органов правопорядка, успешные бизнес-леди, а также сотрудницы производственных предприятий со всей области. В честь праздника их вклад в развитие региона был отмечен почетными грамотами за подписью Президента Касым-Жомарта Токаева и руководителей профильных министерств, ряду женщин вручили государственные награды – «Алтын алқа» и «Күміс алқа», получили женщины и денежные сертификаты.

По словам главы области Улытау, женщины в регионе составляют 51% от общей численности населения. Стоит отметить, что продолжительность жизни дам из Улытау самая высокая в Казахстане – 75,5 года.

Все больше женщин сегодня выбирают политическую карьеру: в области Улытау из 26 депутатов областного маслихата мандаты получили восемь женщин. Три из 20 региональных управлений возглавляют женщины. В области также активно реализуются программы содействия занятости женщин, поддержки предпринимательских инициатив.

Покорять политический олимп призвала Нина Гейм­бух, заместитель председателя территориальной избирательной комиссии г. Сатпаева. Ее стаж работы в избирательной системе свыше 25 лет, более 20 лет – в сфере культуры.

– Хотела бы отметить, что с каждым годом наши землячки становятся все увереннее не только в профессиональной деятельности, – отметила она. – Политические реформы дали старт женской политической активности. Мы можем и хотим сделать наш родной Казахстан лучше, быть частью законотвор­ческого процесса, новых инициатив. Я призываю женщин стать еще активнее и искренне надеюсь, что в будущем они поборются и за должность главы области. Дамы, дерзайте! Только вперед!

#аким #женщины #поздравления #область Улытау #8 марта

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