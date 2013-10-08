Общество
Дан приказ ему – на запад

В следующем году оборонное ведомство Казахстана направит на учебу в США 4 человека.

Обучаться они будут в престижных вузах: Военной академии сухопутных войск West Point, Академии военно-морских сил, Академии военно-воздушных сил и Академии береговой охраны США, срок обучения – четыре года.

Желающим необходимо обращаться в департаменты по делам обороны по месту жительства, где документы будут принимать с 7 октября по 20 ноября 2013 года. Требования такие – возраст должен быть не младше 17 и не старше 23 лет, неженатому претенденту необходимо иметь аттестат о среднем образовании и отлично знать английский язык. При этом наличие подтверждающих дипломов и сертификатов обязательно. Кроме того, по результатам прохождения военно-врачебной комиссии будущие курсанты должны быть пригодны к воинской службе.

Отбор будет проводиться в следующем порядке. До 20 ноября в департаментах по делам обороны будут сформированы личные дела. С 3 по 11 декабря представители посольства США в Казахстане начнут беседы с кандидатами, а с 12 по 20 декабря претенденты приедут в Астану для собеседования в посольстве США и для сдачи тестов по физической подготовке. Успешно прошедшие все этапы с 31 января будут сдавать экзамены SAT и TOEFL.

Информация о кандидатах, поступивших в военные вузы США, будет известна в начале мая 2014 года. Отъезд в Соединенные Штаты Америки на обучение ожидается в середине июня 2014 года, после принятия Военной присяги. Перед отправкой курсанты подпишут контракт о прохождении воинской службы в Вооруженных силах Казахстана. По возвращении на Родину выпускники военных вузов США должны прослужить в казахстанской армии не менее 10 лет.

В прошлом году двое казахстанцев получили сертификат на обучение в США – Абылай Ахметов поступил в Военную академию сухопутных войск West Point, Ильяс Камелединов стал курсантом Военно-морской академии Вооруженных сил США.

Антон СЕРОВ

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