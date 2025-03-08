Дарите женщинам цветы: столичные волонтеры раздали тюльпаны горожанкам

Молодежный ресурсный центр «Астана жастары» организовал в столице акцию «Көктем шуағы», сообщае официальный сайт городского акимата.

В рамках акции волонтеры раздали 600 тюльпанов астанчанкам в общественных местах.

Акцию проводят ежегодно при участии спонсоров из числа предпринимателей города.

«Спасибо вам большое. Мне приятно получить цветы. Поздравляю и вас с Международным женским днем и весенними праздниками», – с благодарностью сказала жительница города Фатима Машкенова.

«Это маленький, но очень важный жест благодарности женщинам за их поддержку и вклад в наш мир. Радует, что тюльпаны подарили улыбки и счастье», – сказал волонтер Диаз Тышибаев.