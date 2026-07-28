Дастан Сатпаев забил первый гол за «Челси»

Фото: скриншот видео

В эти минуты в австралийском Сиднее проходит товарищеский матч между местным клубом «Вестерн Сидней Уондерерс» и лондонским «Челси». Этой игрой «аристократы» открыли свое предсезонное турне по городам Австралии и Азии, сообщает Kazpravda.kz

Уже на шестой минуте игры 17-летний казахский футболист Дастан Сатпаев забил дебютный гол за новый клуб.

Напомним, этим летом Дастан перешел из алматинского «Кайрата» в стан топ-клуба АПЛ. И наверняка теперь «Челси» станет для многих казахстанских футбольных фанатов источником самого пристального интереса, во всяком случае пока в нем будет играть наш одаренный парень.