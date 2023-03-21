Дать шанс молодым

Политика
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Марина Демченко

Молодежный блок поддержки «Жастар Үні» подвел итоги выборной кампании.

На брифинге в столице Акбопе Танирберген, одна из инициаторов создания «Жастар Үні», обнародовала статистику представленности молодых кандидатов в партийных списках.

Наибольшее число молодых выдвинула партия «Amanat» – 17 из 90. «Ауыл» – девять из 25. Тройку лидеров замыкает «Ақ жол» – шесть из 54 человек. По одному представителю молодежи выдвинули «Байтақ» и Социал-демократическая партия Казахстана.

– Вчера мы вместе со всеми волновались и ждали результатов, чтобы увидеть отражение проделанной нами работы. «Жастар Үні» поддержал всех обратившихся молодых казахстанцев. Нашим блоком было охвачено более 100 молодых кандидатов от различных партий и самовыдвиженцев, – сообщила Акбопе Танирберген.

Как рассказал журналист Нурсултан Курман, блок «Жастар Үні» был создан 20 февраля в Алматы для оказания поддержки молодым кандидатам в возрасте от 21 до 35 лет, баллотирующимся в депутаты Мажилиса и маслихаты всех уровней.

– У каждого участника нашего блока большая аудитория в соцсетях. Весь этот месяц мы помогали молодым кандидатам проводить агитационную работу. Отсняли много серий подкастов, дебатов, интервью. Но не призывали своих подписчиков голосовать за кого-нибудь. Просто знакомили аудиторию с кандидатами и их предвыборными программами. Помимо этого, активно поддерживали их информационно в Instagram, Facebook и YouTube. Специально собирали ребят в коворкинг-центрах, обменивались опытом, – рассказал Нурсултан Курман.

Он также подчеркнул, что многие молодые кандидаты в депутаты работали профессионально: у них были средства, свои мобилографы и спичрайтеры. Правда, были и претенденты без бюджета, поэтому им приходилось нелегко проводить предвыборную кампанию.

По словам Нурсултана Курмана, самые активные молодые ребята живут на юге (лидируют Туркестан, Шымкент, Тараз), затем – на западе и востоке. Молодежь из северных областей не так активна, зато ее немногие представители – весьма яркие личности.

– Если судить по партийной принадлежности, то лидирует молодежь партий «Amanat», «Ауыл» и Народной партии. Они открытые, целеустремленные, имеют свое мнение. На мой взгляд, многие молодые кандидаты могут составить достойную конкуренцию депутатам более зрелого возраста в дебатах, это точно, а вот в профессионализме... – покажет время. Мы должны меняться, Новому Казахстану нужны новые лица, и это молодые лица. Необходимо дать шанс и время, чтобы они набрались опыта, – уверен Нурсултан Курман.

Сейчас участники молодежного блока поддержки «Жастар Үні» проверяют протоколы и ждут официальной публикации партийных списков.

– На молодых депутатах лежит большая ответственность, так как их поддерживают молодые избиратели, лидеры общественного мнения. Уверены, что они действительно принесут инновации в Парламент и смогут «разбудить» законодательные органы, – отметил Нурсултан Курман.

– Самое главное – помогли всем, подавшим заявки, не разделяя по партиям или отраслям. Идея поддержать молодых возникла даже не потому, чтобы молодежь в Мажилисе и маслихатах была представлена для покрытия 30-процентной квоты. Мы хотели больше молодых людей привлечь к участию в жизни страны, – подчеркнул журналист Ерканат Копжасарулы.

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