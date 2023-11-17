Даулет Турлыханов – герой своего времени

О нем за годы своей журналистской деятельности писал не раз. Но это были интервью и заметки по поводу каких-то событий – к примеру, соревнований борцов. Частенько их комментировал именно он. Всегда ловил себя на мысли, что Даке относится к плеяде великих батыров Казахстана. В современной истории вряд ли кто сравнится с ним по популярности. И таким его сделал спорт.

Даулет Турлыханов семь раз подряд (1986–1992 гг.) становился чемпионом СССР, а также выигрывал чемпионаты Европы, мира, Азии. Был победителем Азиатских игр, обладателем Кубка планеты. Участник трех олимпиад, из которых дважды возвращался призером. Из Сеула (Южная Корея) в 1988 году прилетел серебряным призером, а из Атланты (США) в 1996 году – бронзовым.

Вот неполный перечень тех соревнований, в которых он проявил себя, как спортсмен, как личность и патриот своей Родины. Помню наш разговор на тренировке в УСК «Достык». Это было в лихие 90-е. Он там вози­лся с ребятами из сборной РК. Тогда я прямо спросил: «Даке, Вы продолжите свою спортивную карьеру?» Вопрос был задан не случайно, ведь ему к тому времени было уже за 30. Без раздумья он сказал: «Я пока и не думал заканчивать с борьбой. Да, тренирую ребят, но это не значит, что списал себя…»

В этих словах весь Даулет. Прежде всего – дело, которое он привык делать на совесть. И это в крови Турлыхановых. Я дважды приезжал в Семей на турнир памяти его отца Болата Турлыханова, тоже борца. И много слышал о нем, как о личности, наставнике, который был влюблен в этот вид спорта и привил любовь к борьбе своим сыновьям. Даулет в этом списке был самым главным, потому что отличался силой воли и слыл палуаном, умеющим думать на ковре.

Как-то в беседе со мной Геннадий Андреевич Сапунов, бывший тренер сборной СССР, подметил: «Даулет был умным борцом. В нем подкупала его импровизация на ковре». Все это к тому, что жизнь продиктовала батыру свой сценарий, а не выбросила волной успеха. Он мог выбраться как из трудного положения, так и произвести молниеносный бросок, приносящий очки. За всем этим стоит огромный труд, море пота, который он пролил на тренировках. И дисциплина, без которой не выдержать такие физические нагрузки.

Вспомнил он как-то свою учебу в спортивном интернате в Алма-Ате. Его привез сюда отец. Но вольной борьбы не оказалось, и Даулет, чтобы не возвращаться домой, решил осваивать классический стиль. В первое время нет-нет, да на тренировках он забывал и бросался в ноги соперникам, как это делают «вольники». Давая в 2006-м году интервью Елене Вайцеховской, собкору «Спорт-Экспресса», Даулет вспоминал: «Навыки «вольника» держались долго. Помню, когда уже попал в сборную СССР, поехал на турнир в Германию, где выступала и наша команда по вольной борьбе. На одной из тренировок я для развлечения стал бороться с «вольником», выступающим в аналогичной категории – 74 кг. И на глазах у двух главных тренеров сборной СССР – Геннадия Андреевича Сапунова и Ивана Ярыгина – сумел пройти ему в ноги. Ярыгин мне даже перейти в его команду предложил». Кстати, в сборную СССР Даулет попал именно благодаря Сапунову. Тот разглядел в нем талант и пригласил на сборы. Вот там-то впервые юный спортсмен из Казахстана почувствовал вкус любви к греко-римской борьбе. Его удивили тренировки мэтра. Он сумел привить любовь к штанге. А это, оказывается, основа основ физической подготовки. Ведь до этого, чего греха таить, ноги были слабыми, руки порой подводили. Хотя в ловкости ему не откажешь. Потом, проходя службу в армии, освоил для себя приемы самбо. И показывал неплохие результаты. Это стало трамплином и залогом будущих побед в греко-римской борьбе.

В прошлом году на одном из турниров в Республиканском колледже спорта Даулет Болатович был гостем. И мы предложили ему вспомнить, как проходило его становление в стенах этого учебного заведения. «Запомнились изнурительные тренировки, – ответил тогда известный палуан. – Но помню вкусные обеды. Была и любовь. Любовь не только к своему виду спорта, но и самая настоящая, искренняя любовь к прекрасному полу».

– Но самое главное, – рассказывал далее палуан, – что у нас был пример для подражания. Ведь из стен этого колледжа вышел олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Шамиль Сериков. Да и в других видах известных спортсменов было немало. Мы хотели быть похожими на них.

Первый большой успех к Турлыханову пришел в 1987 году. Тогда в финском Тампере на чемпионате Европы он вышел в финал и показал феноменальную борьбу против многоопытного хозяина ковра Юки Саломяки. Все болельщики были уверены в победе своего земляка. Но не прошло и трех минут, как двукратный к тому времени чемпион Союза Даулет Турлыханов продемонстрировал каскад приемов и «припечатал» соперника на лопатки. Сапунов вспоминал: «Пуб­лика просто онемела. Несколько секунд длилось затишье, а потом зал взорвался аплодисментами». В том же году казахстанец выиграл бронзовую медаль на чемпио­нате мира. С одной стороны, это было успехом. С другой… Потом в кулуарах говорили: «Мог бы и «золото» привезти. Все-таки чемпион СССР». И в этом укоре была своя правда. Считалось, выиграть чемпионат мира легче, нежели чемпионат Союза. Это касалось не только борьбы, но и бокса, тяжелой атлетики и других видов. СССР – огромная страна, которая насчитывала 15 республик. А города Москва и Ленинград обязательно выставляли свои команды. А на мир ехал один спортсмен в одном весе. По этой причине Даулету, триумфатору союзного чемпионата, из-за высокой конкуренции в составе не всегда удавалось пробиться на мировое первенство. И на этот раз, можно сказать, не повезло. Но Даке этот успех считает трамп­лином для будущих побед. Позже Турлыханов еще несколько раз становился сильнейшим в СССР. Но не всегда отдавали ему предпочтение наставники. Они давали шанс и другим. Ведь надо признать, весовая категория 74 кг была одной из многочисленных. По этой причине казахстанец всего дважды был участником чемпионата планеты. Во второй раз, однако, он оправдал доверие наставников, выиграв чемпионат мира в 1989 году.

Но до этого был олимпийский Сеул. До финальной схватки Турлыханов провел шесть поединков. Во всех одержал победу, два успеха с явным преимуществом. И в заключительной седьмой схватке с хозяином ковра Ким Юн Намом ему пришлось попотеть. Судьи явно благоволили сопернику, у которого ранее Даулет выигрывал играючи. Потом, как оказалось, в истории корейской греко-римской борьбы Ким Юн Нам был первым финалистом Олимпийских игр. Ему-то и отдали победу – 2:1. Обидно было. У меня, как у болельщика, до сих пор в душе неприятный осадок. Даулет явно выиграл поединок, хотя судьи не усмотрели сначала нарушение правил со стороны южнокорейца, а затем и вовсе не засчитали двухбальный бросок казахстанца. Я знаю, что многие наши болельщики плакали перед телевизорами… Потом один из очевидцев сборной, ездивший в Сеул болеть за Даулета, рассказывал: «У нас до возвращения домой было время погулять по городу. И мы пошли по улицам. Когда зашли в один из магазинов, нас встретили овацией. Простые жители Сеула узнали Даулета и скандировали: «Чемпион, чемпион!..»

Лет 20 спустя в офисе борцовского клуба «Даулет» я встретил того самого чемпиона, выигравшего у себя дома «золото» Олимпийских игр у нашего Даулета. Турлыханов сам представил его мне. «Теперь у нас общий бизнес», – сказал Даулет Болатович. А Ким Юн Нам не стеснялся в эпитетах, называя своего соперника по Олимпийским играм братом. В его голосе чувствовалась нотка вины. Знаю, что южнокореец жил и трудился потом в Алматы несколько лет. И вопрос: принял бы у себя на родине своего обидчика другой человек? Но добропорядочность и уважение у нас в крови. Да и казахский менталитет играет в этом не последнюю роль. Даулет – человек с большим сердцем, воспитанный на наших традициях гостеприимства.

…Заряженность на успех заставляла Даулета Болатовича вновь и вновь возвращаться на ковер. Хотелось восполнить то, что было упущено в Сеуле. В олимпийской Барселоне (1992 год, Испания) он взошел на третью ступень пьедестала почета. В полуфинале минимально – 2:3 – уступил польскому атлету, который весил на три килограмма больше. У нашего палуана он равнялся 79 кг, а боролся он в категории 82. Но попадание в команду СНГ было большим плюсом.

Через четыре года в американской Атланте, когда ему уже было 33, он представил нашу страну как атлет и тренер. В третий раз удача отвернулась от него. Хотя четвертое место сравнимо с подвигом. Личный пример нас­тавника, его отношение к делу возымели действо. Один из учеников Даулета Болатовича стал чемпионом на играх. На высшую ступень пьедестала почета поднялся Юрий Мельниченко. Эта медаль самой высокой пробы, заметим, оказалась для борцов Казахстана последней на главных стартах четырехлетия в истории современного Казахстана. После этого как отрезало. Хотя призеры игр и чемпионы мира были. Тот же Бахтияр Байсеитов, который так же, как и Турлыханов, оттачивал свое мастерство в стенах РКС. Позже на чемпионатах мира побеждали Юрий Мельниченко и Мхитар Манукян, который ­уехал на ПМЖ в Америку.

Много с тех пор воды утекло. Но батыр степей казахских так и не расстается со спортом. Вся его жизнь – борьба. В прямом и переносном смысле. Был отрезок времени, когда стоял у руля всего казахстанского спорта. И мне посчастливилось ехать с ним на Олимпийские игры в греческие Афины (2004 год). Видел, как переживал главный спортсмен республики за казахстанскую сборную. Честно признаться, не хотел бы тогда оказаться на его месте. Но он выдержал. И по возвращении домой доложил Главе государства об успехах и недостатках. Ему и его команде рукоплескала вся страна. Доселе неизвестный Казахстан на своих первых трех олимпиадах ворвался в число 30 лучших в спорте стран.

В биографии батыра степей казахских есть и другие страницы – он трижды избирался депутатом Парламента РК. Он и сегодня действующий депутат Мажилиса, член Комитета по международным делам, обороне и безопасности. Недавно его избрали и в президиум ФСО «Динамо». Конечно, ответственность большая. Но он не привык роптать. Кто его знает близко, те верят, что за него стыдно не будет. Турлыханов все и всегда привык делать на совесть. Все смотрят на него не только как на кумира, но и человека, который творит и сеет добро.

…Жизнь как река течет по своему руслу. Даулет Болатович Турлыханов на переднем крае борьбы за Новый Казах­стан. Работы – непочатый край. Порой бывает очень трудно. Но закаленный в схватках на ковре человек никогда не отступит от своих помыслов и идей. Он привык побеждать. Поэтому путь его – только вперед!