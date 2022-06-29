Свежий выпуск Дай позвонить! 29 июня 2022 г. 1:50 Любовь Доброта, Туркестанская область Доверчивая селянка, давшая свой телефон для звонка, получила в ответ «благодарность» в виде просроченного кредита. Полицейские задержали аферистку, оформившую кредит на жительницу Толебийского района. Поисками злоумышленницы сотрудники правоохранительных органов занялись после того, как в полицию поступило заявление. Местная жительница сообщила, что односельчанка, воспользовавшись ее сотовым телефоном, умудрилась совершить аферу. Через банковское приложение она оформила кредит на сумму 560 000 тенге и микрозайм на 79 000 тенге. Потерпевшая узнала об этом только тогда, когда сотрудник банка связался с ней и сообщил о начислении пеней за несвоевременное погашение кредита и возросшем долге. Данный факт полицейские зарегистрировали по статье УК РК, предполагающей уголовную ответственность за мошенничество. В ходе оперативно-розыскных мероприятий они установили подозреваемую и задержали местную жительницу. Как призналась молодая женщина, на такой шаг она пошла из-за бытовых проблем. Оформленный кредит она сразу перевела на банковский счет, а деньги потратила на собственные нужды.