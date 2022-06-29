Дай позвонить!

Доверчивая селянка, давшая свой телефон для звонка, получила в ответ «благодарность»

в виде просроченного кредита.

Полицейские задержали аферистку, оформившую кредит на жительницу Толебийского райо­на. Поисками злоумышленницы сотрудники правоохранительных органов занялись после того, как в полицию поступило заявление.

Местная жительница сообщила, что односельчанка, воспользовавшись ее сотовым телефоном, умудрилась совершить аферу. Через банковское приложение она оформила кредит на сумму 560 000 тенге и микрозайм на 79 000 тенге. Потерпевшая узнала об этом только тогда, когда сотрудник банка связался с ней и сообщил о начислении пеней за несвоевременное погашение кредита и возросшем долге.

Данный факт полицейские зарегистрировали по статье УК РК, предполагающей уголовную ответственность за мошенничество. В ходе оперативно-розыскных мероприятий они установили подозреваемую и задержали местную жительницу. Как призналась молодая женщина, на такой шаг она пошла из-за бытовых проблем. Оформленный кредит она сразу перевела на банковский счет, а деньги потратила на собственные нужды.