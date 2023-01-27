Дайте доступ скоростной!

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Марина Демченко

В Казахстане разрабатывается новый национальный проект «Доступный Интернет», цель которого – обеспечение населения и бизнеса высокоскоростным (100 Мбит⁄с) доступом к Сети.

– Одно из главных мероприятий нацпроекта – прокладка оптико-волоконного кабеля до трех тысяч населенных пунктов. Речь идет не только об административных зданиях, таких как школы, больницы и акиматы, но прежде всего о подключении конкретных домохозяйств к высокоскоростному Интернету, – проинформировал министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин на расширенном заседании коллегии ведомства с участием Премьер-министра Алихана Смаилова. – В этой связи совместно со Всемирным банком мы будем выделять специальные гранты на подключение доступа к Интернету «последней мили», на субсидирование малых и средних операторов, то есть возмещение затрат на капекс.

В своем выступлении глава цифрового ведомства также подвел итоги работы за 2022 год и рассказал о планах на 2023-й. По словам Багдата Мусина, сегодня активно внедряются проактивные услуги, общее количество которых достигло уже 40. Проактивный подход – один из этапов реализации концепции Invisible Government, когда гражданин может взаимодействовать с государством на всех этапах жизни без участия третьих лиц. Так, по поручению Главы государства, совместно с Минтруда и соцзащиты населения соз­дана цифровая карта семьи, позволяющая оценивать благосостояние этой «ячейки общества» по 80 параметрам. На сегодня все меры господдержки доступны в «Социальном кошельке» через платформу eGov. Сейчас там 13 млн пользователей.

Продолжается работа по упрощению сервисных услуг ЦОНов. В ближайшем будущем в стране появятся СуперЦОНы – единые пространства для комфорт­ного и качественного обслуживания граждан, где будут размещены все организации, и казахстанцы смогут взаимодействовать с государством и получать услуги в одной точке.

В прошлом году были запущены важные социальные электронные сервисы, такие как eDensaulyq, в котором аккумулирована расширенная информация граждан по статусу донорства, рецептам, учету беременных, госпитализации.

В свою очередь, подводя итоговую черту под всем вышесказанным, Премьер-министр Алихан Смаилов вновь напомнил, что казахстанцы продолжают жаловаться на низкое качество Интернета и мобильной связи. Сейчас все можно сделать с помощью мобильного телефона, но порой это невозможно из-за отсутствия надежного Интернета.

– По поручению Президента обеспечение качественным Интернетом и сотовой связью должно охватить все города и райцентры, а также респуб­ликанские и основные областные автодороги, – подчеркнул глава Правительства. И дал указание провести анализ имеющегося покрытия сотовой связью и Интернетом с тем, чтобы до 2027 года охватить мобильным форматом 5G города республиканского значения и областные центры.

– Наряду с этим, – подчеркнул Алихан Смаилов, – важно развивать стандарты 3G и 4G в регионах с улучшением качества связи.

В рамках проекта Invisible Government госорганами должны быть внедрены человекоцентричные подходы, когда услуги оказываются «по умолчанию», проактивно. Одним из таких примеров, по словам Премьер-министра, является осуществленный на платформе Smart Data Ukimet проект «Цифровая карта семьи». Для обеспечения транспарентности и оперативности использования данных Smart Data Ukimet уже интегрировала в себе 77 информационных систем. В связи с чем министерству до конца года необходимо завершить работу по интеграции оставшихся 19 информационных систем госорганов.

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