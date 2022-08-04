Здравоохранение
"Даже с подозрением не обращались" – глава Минздрава об оспе обезьян в Казахстане
Елисеева Екатерина
корреспондент

Министр здравоохранения РК Ажар Гиният на брифинге в СЦК рассказала о том, как будут выявлять оспу обезьян в Казахстане, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Это специфическая диагностика. При подозрении на оспу обезьян мы имеем возможность специфически именно на этот вирус обследовать и иметь результаты. На сегодня у нас даже с подозрением на эту инфекцию случаев не зарегистрировано. Мы наблюдаем тех пациентов, у которых имеются похожие симптомы. Мы еще тесты не использовали - такой классической картины данного заболевания не зарегистрировано в нашей стране", – сказала спикер.

По словам министра, в Казахстане есть 1 300 тестов для определения оспы обезьян.

"Сегодня ученые и те страны, где распространяется данная инфекция, говорят в основном о триаде симптомов: интоксикация, реакция лимфоузлов и характерная сыпь. Проводится симптоматическое лечение. Сегодня некоторые страны изучают экспериментальный противовирусный препарат. Мы его тоже изучаем. Нам очень важно, чтобы он прошел клинические испытания. При успешном клиническом испытании мы тоже будем его рекомендовать и включать в протокол лечения оспы обезьян", – сообщила Гиният.

Она также отметила, что данная инфекция зарегистрирована на сегодня в 89 странах мира. Всего выявлено более 25 тысяч случаев.

Болезнь протекает во многих случаях в легких формах. Поэтому речи на сегодня о специальной кампании по вакцинации населения Казахстана от оспы обезьян не ведется. 

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