Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев не прогнозирует дефицита офисной бумаги в Казахстане, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Дефицита как такого в Казахстане, я думаю, не будет. Мы сейчас бумагу привозим – основной поставщик у нас Российская Федерация – 61%, затем – Турция и Китай. В случае необходимости, думаю, что наши бизнес-структуры быстро сориентируются. Если где-то какие-то препятствия возникают, у нас альтернативных маршрутов достаточно, думаю, чтобы доставить бумагу», – сказал Каирбек Ускенбаев в кулуарах Правительства.

По его словам, в Казахстане налажено производство по нарезке бумаги: имеется два завода по вырезке рулонной бумаги.

«Цена скачет, не знаю почему. Буквально позавчера по моему поручению были в Abdi (сеть магазинов канцелярских товаров – прим. ред.), если они по 3 тысячи тенге продавали, то другие магазины – по 5-6 тысяч тенге. Но мне утром сказали, что и Abdi поднял цену. Наверное, соответствующие органы перепроверят, потому что это компетенция других органов», – резюмировал он.