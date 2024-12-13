«Делаем ставку на международный опыт» – аким Алматинской области о СЭЗ «Алатау»

Экономика
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Дана Аменова
корреспондент

Глава региона Марат Султангазиев рассказал, что для разработки стратегий развития города привлекаются ведущие эксперты из Сингапура и Китая, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба акимата Алматинской области

С начала 2024 года на карте Казахстана появился новый город Алатау. Его создание стало возможным благодаря указу президента, подписанному 9 января.

В мае был утвержден генеральный план, а в октябре определены границы, что дало старт для масштабных работ по превращению Алатау в современный мегаполис.

Особое внимание к проекту привлекло создание специальной экономической зоны (СЭЗ) «Алатау» – крупнейшей в Центральной Азии. На площади в 96 тыс. гектаров предполагается реализовать инновационные проекты, что делает зону третьей по величине в мире после китайских Haina FEZ и Shenzhen SEZ.

Для разработки стратегий развития города привлекаются ведущие эксперты из Сингапура и Китая. Эти страны известны своими передовыми достижениями в градостроительстве, инфраструктуре и технологиях «умного» управления городами.

Для оперативного и качественного управления проектом при правительстве Казахстана создан специальный проектный офис под руководством заместителя премьер-министра Каната Бозымбаева. Этот орган отвечает за координацию работы всех ведомств, задействованных в развитии Алатау, и обеспечение своевременного привлечения инвестиций.

Аким Алматинской области Марат Султангазиев поделился своим видением будущего города.

«Алатау - это проект, который откроет новую страницу в развитии нашего региона. Мы делаем ставку на международный опыт, чтобы обеспечить жителям города современные условия жизни, включая удобную транспортную сеть, развитую инфраструктуру и высокотехнологичные решения в управлении», – сказал глава региона. 

Также он добавил, что развитие Алатау означает не только рост экономики, но и значительное улучшение качества жизни для жителей региона. Новые рабочие места, приток инвестиций и строительство современных жилых и коммерческих объектов дадут мощный импульс развитию области.

Напомним, ранее вице-премьер Канат Бозумбаев отметил, что необходимо учитывать не только международные стандарты при строительстве нового города, но и опираться на собственный опыт. 

#экономика #развитие #СЭЗ #Алатау

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