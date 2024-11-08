Бозумбаев дал поручения по строительству и развитию города Алатау

Правительство , Строительство
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Вице-премьер отметил, что необходимо учитывать не только международные стандарты при строительстве нового города, но и опираться на собственный опыт

Фото: пресс-служба правительства РК

Вице-премьер Канат Бозумбаев провел второе заседание Проектного офиса по вопросам развития Алатау, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на правительство РК

Участники обсудили меры по разработке закона «Об особом статусе города Алатау» и пересмотру законодательства по специальным экономическим зонам. Ранее Канат Бозумбаев провел переговоры с представителями Китайского института развития SDI, которые выразили готовность помочь в данном направлении.

«У нас имеется опыт строительства новой столицы. За последние годы был построен новый областной центр – город Туркестан. Данный опыт может быть полезным для города Алатау. Акимату Алматинской области поручаю всесторонне рассмотреть применение опыта строительства Туркестана», — сказал Канат Бозумбаев.

Также рассматривается возможность перевода дачных массивов в современные жилые комплексы по аналогии с программой реновации жилья. Прорабатывается вопрос упрощенного визового режима для иностранных специалистов, в том числе, по примеру Digital Nomad Visa. Было предложено предусмотреть налоговые преференции для участников СЭЗ Alatau, осуществляющих предпринимательскую деятельность, с заключением EPC-контрактов со строительными компаниями.

Планируется создание тестовой среды и рабочей группы для воздушного транспорта Urban Air Mobility (UAM) между Алатау и Алматы. Аэромобили будут использоваться для перевозки пассажиров и грузов.

Немаловажный вопрос касался сохранения уровня заработных плат соцработников в новом городе. Канат Бозумбаев поручил министерствам юстиции, труда и социальной защиты населения выработать соответствующие меры.

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