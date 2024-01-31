Делая выбор, анализируйте рейтинги

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Рустем Алиев

Министерство науки и высшего образования подвело итоги рейтинга казахстанских вузов в 2023 году.

фото предоставлено СЦК

Исследование по заказу министерства провела НПП «Атамекен». Образовательные программы оценивались по 19 критериям, объединенным в пять блоков.

Как пояснил председатель Комитета по обеспечению качества в сфере науки и высшего образования Министерства науки и высшего образования Адлет Тойбаев в ходе брифинга на площадке СЦК, методология исследования принималась в результате открытого обсуж­дения с вузами, экспертами и общественностью. Его результаты будут интересны абитуриентам и студентам, которые смогут выяснить, какие карьерные перспективы перед ними открываются после окончания обучения по тем или иным образовательным программам в конкретном вузе.

Рейтинг также может заинтересовать родителей, работодателей и сами вузы.

Говоря об итогах 2023 года, Адлет Тойбаев в первую очередь отметил, что удовлетворенность работодателей качеством и актуальностью образовательных программ вузов растет и достигает 67,5%. Динамика за пять лет составила 35%, и это хороший результат. 91% образовательных программ согласован с работодателями, к процессу обучения привлекаются специалисты-практики.

94% образовательных прог­рамм прошли аккредитацию в признанных аккредитационных агентствах, что также подтверждает повышение их качества.

Важно, что в 2023 году вырос средний процент трудо­устройства. Он составил 82,8%, тогда как в 2021-м этот показатель равнялся 78%.

– Выбор университета и специальности – важный этап, определяющий будущее. Прежде чем сделать выбор, воспользуйтесь профориентационными тестами, изучите содержание программ и перспективы карьеры. Сравнивайте университеты, рассматривая различные рейтинги. Советуйтесь с родителями, преподавателями и карь­ерными консультантами, – обратился к молодежи директор департамента развития человеческого капитала Национальной палаты предпринимателей Азамат Бейсенбенов.

Он также рассказал, что из участвовавших 2 090 образовательных программ сформирован 121 рейтинг по 11 нап­равлениям подготовки. С результатами исследования можно ознакомиться на официальном сайте министерства и НПП РК «Атамекен».

#рейтинг #итоги #Образование #ВУЗ

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