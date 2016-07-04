Делегация Казахстана выступила на сессии ПА ОБСЕ

Политика
Парламентская делегация Казахстана принимает участие в сессии Парламентской Ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, которая в эти дни проходит в Тбилиси, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК. Ключевыми темами для обсуждения являются вопросы безопасности на пространстве ОБСЕ, направления экономического сотрудничества, проблемы и вызовы в сфере прав человека, а также глобальный миграционный кризис.
В составе казахстанской делегации сенаторы и мажилисмены. Председатель Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената Икрам Адырбеков выступил на заседании общего комитета ПА ОБСЕ по политическим вопросам и безопасности. По мнению сенатора, сотрудничество в области безопасности особенно актуально в свете обострения конфликтов на Ближнем Востоке и в Южном Средиземноморье, развития террористической организации "ДАИШ". Депутат напомнил об инициативе Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева об учреждении под эгидой ООН единой мировой сети противодействия международному терроризму и экстремизму, которая будет действовать по единым для всех государств нормам и правилам. Юридической основой для предлагаемого международного механизма мог бы стать всеобъемлющий документ ООН по борьбе с терроризмом, отметил сенатор.
Адырбеков проинформировал участников об итогах состоявшейся 31 мая этого года в Астане международной конференции "Религии против терроризма". Сенатор также информировал собравшихся о том, что 28 июня подавляющим большинством голосов Казахстан избран непостоянным членом Совета Безопасности ООН на 2017–2018 годы.
В рамках сессии ПА ОБСЕ был представлен доклад члена итальянской делегации, председателя миссии по наблюдению за выборами в Мажилис Парламента Казахстана, специального координатора миссии БДИПЧ/ПА ОБСЕ Мариэты Тидей. В докладе дана положительная оценка прошедшим выборам в Мажилис.
В ответном заявлении казахстанской делегации выражена благодарность миссии ПА ОБСЕ и БДИПЧ по наблюдению за выборами и отмечено, что процесс совершенствования выборного законодательства будет и дальше продолжаться в соответствии с принятыми страной международными обязательствами.
В составе казахстанской делегации сенаторы и мажилисмены. Председатель Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената Икрам Адырбеков выступил на заседании общего комитета ПА ОБСЕ по политическим вопросам и безопасности. По мнению сенатора, сотрудничество в области безопасности особенно актуально в свете обострения конфликтов на Ближнем Востоке и в Южном Средиземноморье, развития террористической организации "ДАИШ". Депутат напомнил об инициативе Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева об учреждении под эгидой ООН единой мировой сети противодействия международному терроризму и экстремизму, которая будет действовать по единым для всех государств нормам и правилам. Юридической основой для предлагаемого международного механизма мог бы стать всеобъемлющий документ ООН по борьбе с терроризмом, отметил сенатор.
Адырбеков проинформировал участников об итогах состоявшейся 31 мая этого года в Астане международной конференции "Религии против терроризма". Сенатор также информировал собравшихся о том, что 28 июня подавляющим большинством голосов Казахстан избран непостоянным членом Совета Безопасности ООН на 2017–2018 годы.
В рамках сессии ПА ОБСЕ был представлен доклад члена итальянской делегации, председателя миссии по наблюдению за выборами в Мажилис Парламента Казахстана, специального координатора миссии БДИПЧ/ПА ОБСЕ Мариэты Тидей. В докладе дана положительная оценка прошедшим выборам в Мажилис.
В ответном заявлении казахстанской делегации выражена благодарность миссии ПА ОБСЕ и БДИПЧ по наблюдению за выборами и отмечено, что процесс совершенствования выборного законодательства будет и дальше продолжаться в соответствии с принятыми страной международными обязательствами.