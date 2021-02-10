Делец «всемогущий»?

Мошеннические действия 35-летнего горожанина удивили кызылординских полицейских.

Очередному кызылординцу пришлось разувериться в безграничных возможностях так называемых «нужных» людей, которые на деле всегда оказываются банальными проходимцами-мошенниками. Но в этот раз сотрудников управления полиции областного центра удивил размах «всемогущего» дельца, по­обещавшего наивному горожанину не просто похлопотать о каких-то преимуществах в получении жилья, земельного участка или кредита… а досрочно освободить из мест заключения осужденного брата!

За «свободу» родственника незнакомец, представившийся сотрудником спецслужбы, запросил 1,5 млн тенге. И 39-летний горожанин охотно поверил, с трудом, но собрал требуемую сумму. Однако ожидания результата сомнительной сделки сильно затянулись, а потом пришло и прозрение, что он стал жертвой обмана.

В управлении полиции Кызылорды, куда потерпевший пошел искать управу на не оправдавшего доверие «важного человека», конечно же, помогли, причем быстро выйдя на подозреваемого. Задержанный в ходе оперативно-розыскных мероприятий 35-летний житель города, естественно, не имел никакого отношения к правоохранительным органам. На первом же допросе он полностью признал свою вину. В его отношении проводится досудебное расследование по части 1 статьи 190 УК РК по факту мошенничества.