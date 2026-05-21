Дело, которое будет всегда

Ручной эксклюзив

Инна Поротикова (на снимке) взяла в руки иголку с ниткой еще в детстве, когда захотелось наряжать кукол. С этим желанием – соз­давать что-то исключительно личное – росла в своем деле: выучилась на швею, работала в ателье индивидуального пошива, а когда случай привел на киностудию, познакомилась с профессией костюмера.

– Мне показалось это интересным, – вспоминает Инна Дмитриевна. – Поэтому, когда пригласили на работу в театр, долго не раздумывала.

Сейчас она руководит цехом по изготовлению и хранению костюмов и обу­ви Государственного академического русского театра для детей и юношества им. Н. Сац, но иголку и другой нужный инструмент – вспарыватель – из рук по-прежнему не выпускает.

– Моя профессия хороша тем, что дает возможность получить желанный результат, воплощение мысли, идеи. Хотя для этого требуются большой труд и упорство. Бывает, шьешь-шьешь, а изделие никак не получается. Распарываешь, переделываешь, но все равно приходишь к тому, что задумывалось, – продолжает собеседница.

Специфика производства театрального костюма состоит в том, чтобы сделать его органичной частью сценического повествования: он и образ героя поддерживает, и историческое время отражает, а если надо, усиливает сценарную ситуацию, а то и выразительные намеки в хитроумные коллизии вносит.

– Костюм всегда шьется не только под образ, но и под конкретного актера, – уточняет Инна Поротикова. – Режиссер ставит задачу художнику, тот рисует эскизы, дальше подключается закройщик. Приходит время сборки костюма на артиста, и вдруг выясняется, что задуманное совершенно на него не «ложится». Цвет, фактура ткани... Порой достаточно поменять одну деталь, чтобы платье село, а образ сложился.

Правильно сшитый костюм – это еще и самочувствие актера на сцене: совсем плохо, когда он жмет или трет. Чтобы избежать таких неудобств, важно заложить в модель нужную дозу функциональности.

– Обязательно спрашиваем у художника, что актер будет делать в своем костюме, – делится специалист. – Если в нем придется долго работать, много двигаться, нужно позаботиться, чтобы ткань дышала, а подкладка была из натуральных тканей. Приходится иногда оспаривать какие-то замыслы художника, чтобы заменить ткань или фасон. Порой дело доходит до перешивания уже готового и даже однажды вышедшего в спектакле костюма.

Пушкин и другие

Кстати, натуральные ткани, как утверждает Инна Дмитриевна, сцена не любит. Они всем хороши, но из зрительного зала шерсть, например, или драп совершенно не смотрятся: становятся невыразительными, блекнут.

Самым сложным для себя проектом заведующая пошивочным цехом до сих пор считает работу над авангардным спектаклем «Пушкин Live». Она оказалась интересной, но эмоционально нап­ряженной, в том числе для швейного производства. Художником по костюмам к постановке был приглашен известный казахстанский дизайнер Сергей Шабунин. И он, естественно, стремился сделать одежду героев дизайнерской и авторской.

– Сложно было отшивать тяжелые натуральные ткани. Автор настаивал, чтобы они были еще и точно по фигуре, без дополнительных припусков для рос­пуска. Приходилось убеждать, что вещь для сцены должна быть немного другой. Артисты имеют свойство поправляться, худеть, составы в спектаклях меняются, и одежде нужен ресурс для подгонки. Это тонкости театрального пошива, и не все их знают, – считает руководитель производства.

Но именно такая нестандартность в подходах к решению творческих задач – главное достоинство ее профессии. Даже работа в ателье индпошива теперь ей кажется шаблонной: запускается крой, и от портнихи требуется просто хорошо и качественно отшить детали.

– Здесь другое – всегда что-то новое. Порой не ожидаешь, с какими оригинальными идеями придет художник, – делится она. – Очень интересно разрабатывать и воплощать модель, а дальше наблюдать, как она заживет на сцене вместе с персонажем.

Костюм – живая история

Некоторым театральным костюмам уготована долгая и насыщенная жизнь: постановки идут десятилетиями, меняются­ актерские составы, а одежда остается та же. Часть из них и вовсе хранится как историческая ценность: это зависит от именитости работавшего в нем актера, или само платье получается практически произведением искусства.

Черный лаковый костюм из спектакля «Две королевы» театра Наталии Сац заслужил славу по обоим этим основаниям. В нем играла ведущая актриса Татьяна Тарская. Много лет спустя, на свое 85-летие, звезда сцены примерила легендарную вещь, и она оказалась ей впору.

В то же время Инна Поротикова отмечает, как меняется отношение к одежде для спектаклей у молодого поколения артистов. Говорит, часто с ней поступают как небрежные школьники: бросают на спинках стульев, не ухаживают, случается,­ за несколько спектаклей так заюзают вещь, что приходится шить новую.

– Наверное, такое отношение оттого, что сейчас одежда стала доступной: ее легко купить и так же просто выбросить, – предполагает профессионал. – В мое время профессия швеи была востребованной из-за дефицита. Хорошая портниха мог­ла создать уникальную вещь, которая будет только у тебя. Сейчас нет большой потребности в этом сложном и кропотливом труде, но и процесс творчества ради самовыражения ушел на дальний план.

Швея с почти 30-летним стажем убеж­денно говорит, что вещь не купленная, а сделанная вручную, носится по-другому, в ней иначе себя чувствуешь, потому что в «самострок» вшивается добрая энергия сотворившего ее мастера.

Своей профессии Инна Дмитриевна благодарна за творческое и интеллектуальное развитие: она учит мыслить и строить путь к конечному результату, а еще – обязательности и щепетильности в деталях. Есть известное выражение «одеж­да должна быть сшита так, чтобы ее не стыдно было носить наизнанку», которое означает, что мастер никогда не позволит себе небрежности в обработке швов и вообще всего, что скрыто от посторонних глаз. Инна Поротикова совершенно с этим согласна, так и говорит: «Эстетика должна быть и снаружи, и внутри».

За профессионализм и верность своему делу в прошлом году к 80-летию театра им. Н. Сац Указом Президента Казах­стана Инна Поротикова награж­дена медалью «Ерен еңбегі үшін» («За трудовое отличие»).