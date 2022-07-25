Дело в отношении финпирамиды Eden Life расследует АФМ

Столичный департамент Агентства Казахстана по финансовому мониторингу расследует уголовное дело по факту создания и руководства финансовой пирамидой Eden Life, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.

Органом следствия установлены лица, заключавшие с доверчивыми жителями города договоры инвестиционной программы по различным видам, предлагая вносить суммы в мнимые инвестиционные проекты.

«Данная организация позиционирует себя как международная финансово-аналитическая компания, предлагающая портфельные инвестиции и консультации в сфере финансов.

Департаментом расследуется уголовное дело по факту создания и руководства финансовой пирамидой с привлечением денег или иного имущества в особо крупном размере», – рассказали в ведомстве.

Иные данные досудебного расследования в соответствии с требованиями статьей 201 УПК в интересах следствия разглашению не подлежат.

«Призываем граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации, покупаясь на рекламу Eden Life в хостинге YouTube», – предупредили казахстанцев.