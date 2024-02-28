Демократические преобразования необратимы

Свежий выпуск
82
Ануар Калмыков

На заседании СПЧ ООН в Женеве Казахстан представил международному сообществу достижения в сфере совершенствования национальной правозащитной системы.

фото из архива "КП"

Казахстанская делегация во главе с заместителем Премьер-министра – министром иностранных дел Муратом Нуртлеу прибыла в Женеву для участия в Сегменте высокого уровня 55-й сессии Совета по правам человека и других мероприятиях глобальной площадки ООН.

В заседании приняли участие более 100 высоких представителей государств, Генеральный сек­ретарь ООН Антониу Гутерриш и верховный комиссар по правам человека Фолькер Тюрк.

Выступая на встрече, глава МИД РК проинформировал меж­дународное сообщество о дос­тижениях Казахстана в сфере совершенствования национальной правозащитной системы и дальнейших приоритетах в этом направлении. В частности, были отмечены итоги реализации четырех пакетов реформ Президента РК Касым-Жомарта Токаева, воссоздание Конституционного суда, а также усиление института уполномоченного по правам человека.

«Демократические преобразования в Казахстане являются необратимыми» – такой ключевой месседж международному сообществу озвучил Мурат Нуртлеу на заседании СПЧ, подчеркивается в сообщении МИД РК.

В рамках визита в Женеву глава МИД РК также провел ряд двусторонних встреч с главами международных организаций.

На встрече с Генеральным сек­ретарем ООН Антониу Гутерришем были обсуждены текущие глобальные вызовы, возможнос­ти углубления региональной кооперации между странами Центральной Азии, а также инициатива учреждения Регионального центра ООН по устойчивому развитию для ЦА и Афганистана в Алматы.

Министр также вручил Генсеку ООН приглашение Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева на Саммит ШОС, запланированный в июле 2024 года в Казахстане.

Антониу Гутерриш, поблагодарив за приглашение, высоко оценил усилия Казахстана в вопросах продвижения устойчивого развития и укрепления международного мира и безопас­ности, в том числе в рамках региональных организаций, таких как ШОС и СВМДА.

С верховным комиссаром ООН по правам человека Фолькером Тюрком глава МИД Казахстана обсудил плодотворную работу нашей страны в Совете по правам человека, а также в рамках Плана действий в области прав человека и верховенства закона и рекомендаций УВКПЧ.

Фолькер Тюрк, положительно оценив происходящие демок­ратические преобразования в стране, приветствовал начало технического сотрудничества между Казахстаном и УВКПЧ.

В ходе встречи с генеральным директором ВОЗ Тедросом Геб­рейесусом был отмечен активный уровень сотрудничества, в том числе в ракурсе первого официального визита главы офиса Всемирного здравоохранения в октябре 2023 года в Казахстан для участия в Глобальной конференции по первичной медико-санитарной помощи и 73-й сессии Европейского регионального комитета организации.

Генерального директора Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) Дарена Танга глава МИД РК проинформировал о поручении Президента Казахстана создать в нашей стране условия, способствующие расширению креативной экономики. В этом ключе была достигнута договоренность об укреплении сотрудничества в сфере интеллектуальной собственности.

Перспективными направлениями взаимодействия стороны определили открытие магис­терской программы с двойным дипломом между ВОИС и одним из казахстанских вузов, предос­тавление технической помощи со стороны организации.

Также министр иностранных дел Казахстана провел двусторонние переговоры с главами внешнеполитических ведомств Индонезии – Ретно Марсуди, Вьетнама – Буй Тхань Шоном, Саудовской Аравии – Фейсал Аль-Саудом, Швейцарии – Иньяцио Кассисом, Албании – Игли Хасани и Грузии – Ильей Дарчиашвили.

#ООН #заседание #Женева #СПЧ

Популярное

Все
Сборная Казахстана выиграла 11 медалей в первый день чемпионата Азии по водным видам спорта
В колонии Аршалы действует промзона для производства
Неутешительный сезон
Виновата стихия?
Портрет казахстанского волонтёра
Всемирный день НПО отметили в Казахстане
Дороги и нивы Владимира Балашова
Тепло возвращается
Думан Орынбеков, ректор Shakarim University: Трансформация регионального вуза: молодые ученые как ключевой фактор развития
Пусть звучат мелодии мечты!
Природа дарит вдохновение
Три незабываемых дня
Демократические преобразования необратимы
Борьба за мир продолжается
«К недрам земли мне дано подойти…»
Батырам посвящается
Цель – импортозамещение
Не хотим назад, в 90-е!
Казахстанский культурный центр откроют в Китае
Академия наук: миссия выполнима
Беспощадное избиение мальчика в детсаду попало на видео в Алматы
Доверие основывается на справедливости
Танцы выбрали меня: бразильский артист балета рассказал о жизни в Казахстане
О точечной застройке и лазейках в законе
В ущелье Аюсай вспыхнули сотни огоньков, словно кто-то вспугнул армию огромных светлячков
Как попасть к узкому специалисту без направления терапевта, рассказали в Минздраве
Почему налоги одинаковы для производственников и букмекерских контор?
Давайте по-доброму
Токаев отметил позитивную динамику двусторонних отношений Казахстана и России
Знание государственного языка – долг каждого
Сберечь Кольсай для потомков
О Джучи – без мифов
Меняя мир к лучшему
За масштабную утечку метана нефтяную компанию могут оштрафовать на 350 млн тенге
Организатора транснациональной преступной группы экстрадировали из Польши в Казахстан
«Монополии не будет»: новую программу утилизации авто разработали в РК
«Имитировал голос сына или дочки»: Обманувшего стариков актюбинца осудили
Сын спас маму, отдав свою печень
Президент обратился к участникам «Игр будущего» в Казани
Зеленский позвонил Токаеву
Инвестиционный щит: прокуроры на страже экономики страны
Токаев подписал закон об укреплении инвестиционного сотрудничества Казахстана с Катаром
Ответственность перед предками и потомками
Алихан Смаилов обратился к премьер-министрам стран ЕАЭС
Назначен заместитель управделами президента
Перевод времени в Казахстане: как быть пассажирам, купившим билеты на полночь 1 марта
В трех мегаполисах страны возобновили требования по ношению масок
Информацию о митинге автовладельцев в Уральске опровергла полиция
Мальчик умер после обрезания в Акмолинской области
Казахстан и Франция договорились сотрудничать в борьбе с глобальным потеплением
Как часто будут пополняться спецсчета по программе «Нацфонд - детям»
Правила посадки и высадки пассажиров изменились в автобусах Астаны
День всех влюбленных: какие вопросы следует обсудить паре до брака, рассказали психолог и юрист
Казахстан глазами американца в начале XX века
Выдающийся казахский режиссер Шакен Айманов сегодня отметил бы свое 110-летие
Казахстанцы чаще других иностранцев посещают Россию
Время разъяснений о времени
Детский сад горел в Семее
Олжас Бектенов - членам правительства: Никто не должен сорить деньгами

Читайте также

Цель – импортозамещение
Борьба за мир продолжается
Для досуга и не только
Не за горами

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]