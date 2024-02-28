Демократические преобразования необратимы Свежий выпуск 28 февраля 2024 г. 3:12 82 Ануар Калмыков На заседании СПЧ ООН в Женеве Казахстан представил международному сообществу достижения в сфере совершенствования национальной правозащитной системы. фото из архива "КП" Казахстанская делегация во главе с заместителем Премьер-министра – министром иностранных дел Муратом Нуртлеу прибыла в Женеву для участия в Сегменте высокого уровня 55-й сессии Совета по правам человека и других мероприятиях глобальной площадки ООН. В заседании приняли участие более 100 высоких представителей государств, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и верховный комиссар по правам человека Фолькер Тюрк. Выступая на встрече, глава МИД РК проинформировал международное сообщество о достижениях Казахстана в сфере совершенствования национальной правозащитной системы и дальнейших приоритетах в этом направлении. В частности, были отмечены итоги реализации четырех пакетов реформ Президента РК Касым-Жомарта Токаева, воссоздание Конституционного суда, а также усиление института уполномоченного по правам человека. «Демократические преобразования в Казахстане являются необратимыми» – такой ключевой месседж международному сообществу озвучил Мурат Нуртлеу на заседании СПЧ, подчеркивается в сообщении МИД РК. В рамках визита в Женеву глава МИД РК также провел ряд двусторонних встреч с главами международных организаций. На встрече с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем были обсуждены текущие глобальные вызовы, возможности углубления региональной кооперации между странами Центральной Азии, а также инициатива учреждения Регионального центра ООН по устойчивому развитию для ЦА и Афганистана в Алматы. Министр также вручил Генсеку ООН приглашение Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева на Саммит ШОС, запланированный в июле 2024 года в Казахстане. Антониу Гутерриш, поблагодарив за приглашение, высоко оценил усилия Казахстана в вопросах продвижения устойчивого развития и укрепления международного мира и безопасности, в том числе в рамках региональных организаций, таких как ШОС и СВМДА. С верховным комиссаром ООН по правам человека Фолькером Тюрком глава МИД Казахстана обсудил плодотворную работу нашей страны в Совете по правам человека, а также в рамках Плана действий в области прав человека и верховенства закона и рекомендаций УВКПЧ. Фолькер Тюрк, положительно оценив происходящие демократические преобразования в стране, приветствовал начало технического сотрудничества между Казахстаном и УВКПЧ. В ходе встречи с генеральным директором ВОЗ Тедросом Гебрейесусом был отмечен активный уровень сотрудничества, в том числе в ракурсе первого официального визита главы офиса Всемирного здравоохранения в октябре 2023 года в Казахстан для участия в Глобальной конференции по первичной медико-санитарной помощи и 73-й сессии Европейского регионального комитета организации. Генерального директора Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) Дарена Танга глава МИД РК проинформировал о поручении Президента Казахстана создать в нашей стране условия, способствующие расширению креативной экономики. В этом ключе была достигнута договоренность об укреплении сотрудничества в сфере интеллектуальной собственности. Перспективными направлениями взаимодействия стороны определили открытие магистерской программы с двойным дипломом между ВОИС и одним из казахстанских вузов, предоставление технической помощи со стороны организации. Также министр иностранных дел Казахстана провел двусторонние переговоры с главами внешнеполитических ведомств Индонезии – Ретно Марсуди, Вьетнама – Буй Тхань Шоном, Саудовской Аравии – Фейсал Аль-Саудом, Швейцарии – Иньяцио Кассисом, Албании – Игли Хасани и Грузии – Ильей Дарчиашвили. #ООН #заседание #Женева #СПЧ