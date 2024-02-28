Демократические преобразования необратимы

Казахстанская делегация во главе с заместителем Премьер-министра – министром иностранных дел Муратом Нуртлеу прибыла в Женеву для участия в Сегменте высокого уровня 55-й сессии Совета по правам человека и других мероприятиях глобальной площадки ООН.

В заседании приняли участие более 100 высоких представителей государств, Генеральный сек­ретарь ООН Антониу Гутерриш и верховный комиссар по правам человека Фолькер Тюрк.

Выступая на встрече, глава МИД РК проинформировал меж­дународное сообщество о дос­тижениях Казахстана в сфере совершенствования национальной правозащитной системы и дальнейших приоритетах в этом направлении. В частности, были отмечены итоги реализации четырех пакетов реформ Президента РК Касым-Жомарта Токаева, воссоздание Конституционного суда, а также усиление института уполномоченного по правам человека.

«Демократические преобразования в Казахстане являются необратимыми» – такой ключевой месседж международному сообществу озвучил Мурат Нуртлеу на заседании СПЧ, подчеркивается в сообщении МИД РК.

В рамках визита в Женеву глава МИД РК также провел ряд двусторонних встреч с главами международных организаций.

На встрече с Генеральным сек­ретарем ООН Антониу Гутерришем были обсуждены текущие глобальные вызовы, возможнос­ти углубления региональной кооперации между странами Центральной Азии, а также инициатива учреждения Регионального центра ООН по устойчивому развитию для ЦА и Афганистана в Алматы.

Министр также вручил Генсеку ООН приглашение Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева на Саммит ШОС, запланированный в июле 2024 года в Казахстане.

Антониу Гутерриш, поблагодарив за приглашение, высоко оценил усилия Казахстана в вопросах продвижения устойчивого развития и укрепления международного мира и безопас­ности, в том числе в рамках региональных организаций, таких как ШОС и СВМДА.

С верховным комиссаром ООН по правам человека Фолькером Тюрком глава МИД Казахстана обсудил плодотворную работу нашей страны в Совете по правам человека, а также в рамках Плана действий в области прав человека и верховенства закона и рекомендаций УВКПЧ.

Фолькер Тюрк, положительно оценив происходящие демок­ратические преобразования в стране, приветствовал начало технического сотрудничества между Казахстаном и УВКПЧ.

В ходе встречи с генеральным директором ВОЗ Тедросом Геб­рейесусом был отмечен активный уровень сотрудничества, в том числе в ракурсе первого официального визита главы офиса Всемирного здравоохранения в октябре 2023 года в Казахстан для участия в Глобальной конференции по первичной медико-санитарной помощи и 73-й сессии Европейского регионального комитета организации.

Генерального директора Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) Дарена Танга глава МИД РК проинформировал о поручении Президента Казахстана создать в нашей стране условия, способствующие расширению креативной экономики. В этом ключе была достигнута договоренность об укреплении сотрудничества в сфере интеллектуальной собственности.

Перспективными направлениями взаимодействия стороны определили открытие магис­терской программы с двойным дипломом между ВОИС и одним из казахстанских вузов, предос­тавление технической помощи со стороны организации.

Также министр иностранных дел Казахстана провел двусторонние переговоры с главами внешнеполитических ведомств Индонезии – Ретно Марсуди, Вьетнама – Буй Тхань Шоном, Саудовской Аравии – Фейсал Аль-Саудом, Швейцарии – Иньяцио Кассисом, Албании – Игли Хасани и Грузии – Ильей Дарчиашвили.