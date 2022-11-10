Демократия – это практика

Развитие демократических институтов имеет огромное значение для всех сфер жизнедеятельности государства.

Есть такой термин – ловушка среднего дохода. Для эволюции внутригосударственных систем на институциональном уровне нам ее необходимо обойти. А сделать это можно только путем развития демократических устоев.

Речь идет о политической стабильности, гарантии сменяемости власти, партийной конкуренции, активном гражданском обществе. Данные нормы не только укрепляют ситуацию внутри страны, но и повышают международный авторитет республики, укрепляют доверие мировых инвесторов. И сегодня в Казахстане принимаются законы, которые позволяют начать необходимые реформы.

Мне нравится пример европейского государства – Швейцарии. Она не обладает большими природными ресурсами, но ВВП на душу населения там один из самых высоких. Таков результат внутреннего и международного доверия, которое базируется на политической стабильности и нейтралитете.

Швейцария, как и Казахстан, не имеет выхода к открытому морю, а значит, имеет внешнеэкономическую зависимость от стран, с которыми граничит по суше. Между тем граждане этой страны чувствуют себя в полной безопасности, которая базируется на соблюдении паритета интересов всех сторон.

Казахстан имеет все возможности укрепить аналогичное положение на постсоветском пространстве в качестве островка стабильности и гаранта защиты демократических ценностей. Старт этому процессу дала конституционная реформа.

Казахстанское общество сегодня готово к институциональным изменениям, использованию возможностей самоорганизации по разным принципам, имеющим в своей основе главную цель – изменить что-то в той или иной сфере жизни государства. Самое время дать шанс гражданской инициативе, дать свободу ее реализации, ведь она активизирует и экономическую составляющую государственной системы.

Для того чтобы традиции участия граждан в жизни страны широко вошли в нашу политическую культуру, нужна постоянная практика. И нынешняя, и последующие выборные кампании с учетом того, что 30% депутатов Мажилиса будут избраны прямым голосованием, уверен, дадут в этом плане казахстанцам хороший опыт реализации своего права участвовать в принятии важных для страны решений.