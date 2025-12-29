Профессиональный праздник ведет отсчет от 29 декабря 1992 года. В этот день впервые в состав Военно-воздушных сил РК вошла войсковая часть 01852, дислоцировавшаяся в Ушарале и получившая наименование «486-й отдельный вертолетный полк», передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс служба МО РК

Сегодня в качестве составной части Военно-воздушных сил армейская авиация осуществляет комплекс мероприятий, направленных на авиационную поддержку Сухопутных войск и Военно-морских сил, выполнение учебно-боевых и специальных задач. На ее вооружении состоят вертолеты Ми-17В-5, Ми-8МТ, Ми-171Ш, Ми-172, Ми-24В, Ми-35М, EC-145, UH-1H-II и Ми-26.

Маневренные качества вертолетов позволяют оказывать огневую поддержку, подавлять средства ПВО и выполнять другие задачи. С их помощью осуществляются воздушная разведка, целеуказание и корректировка артиллерийского огня, минирование с воздуха, выполняются задачи радиоэлектронной борьбы. Винтокрылые машины также используются для высадки тактического воздушного десанта и разведывательно-диверсионных групп, перевозки грузов, боеприпасов, военной техники и эвакуации раненых.

Без участия боевых и транспортных вертолетов не обходится ни одно учение республиканского и международного масштаба, а также военные и воздушные парады.

При необходимости экипажи армейской авиации помогают МЧС в проведении поисково-спасательных операций в зонах стихийных бедствий и в тушении пожаров. Так, во время паводка в 2024 году экипажи армейской авиации эвакуировали из затопленных населенных пунктов и зимовок сотни жителей.

Личный состав армейской авиации несет круглосуточное дежурство и готов к выполнению как плановых, так и внезапно возникающих задач.

Благодаря высокому профессионализму летчиков, оперативности, мобильности частей и подразделений этого рода войск все поставленные задачи решаются с высокой эффективностью, в кратчайшие сроки, с минимальными потерями времени и ресурсов.