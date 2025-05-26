Пограничное управление по Панфиловскому району департамента Погранслужбы КНБ РК по области Жетісу организовало День открытых дверей для учащихся 3-6 классов средней школы имени Головацкого села Жаскент, сообщает Kazpravda.kz

Фото департамента ПC КНБ РК по области Жетісу

«Цель мероприятия - ознакомление молодого поколения с профессией пограничника, разъяснение роли воинской службы в деле защиты Родины, а также патриотическое воспитание, - рассказали в пресс-службе департамента. - В день открытых дверей школьники ознакомились со службой пограничников, посмотрели на виды вооружения и спецтехники, также им показали элементы боевой подготовки».

Многие школьники проявили интерес к пограничной службе и задавали различные вопросы офицерам.

А на территории пограничного подразделения «Баскуншы» были организованы занятия по боевой подготовке с учащимися 10-х классов школы имени Крылова. В ходе урока учащимся была продемонстрирована повседневная деятельность пограничников, показаны виды вооружения, разъяснен порядок его применения, школьники обучены первоначальным строевым навыкам.