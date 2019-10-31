​День ратификаций

В их числе – Соглашение Казахстана с Турцией о военном сотрудничестве.

Как отметил заместитель министра обороны Казахстана Тимур Дандыбаев, соглашение подписано в Анкаре в сентябре 2018 года. Его основной целью является дальнейшее развитие долгосрочного военного сотрудничества на основе принципов равноправия и взаимной выгоды между Казахстаном и Турцией. Взаимодействие между двумя странами включает такие сферы военного сотрудничества, как военная подготовка и обучение, проведение совместных учений, оборонная промышленность, миротворческие операции, военные, научные и технические исследования и ряд других нап­равлений. В целях реализации взаимодействия стороны будут разрабатывать годовые планы сотрудничества.

– Военное сотрудничество также включает такие сферы, как картография, гидрография, транзит военного имущества через воздушное пространство, оказание медицинской помощи. Реализация соглашения обеспечит расширение возможностей Казахстана в военной сфере и положительно отразится на развитии военного сотрудничества между двумя государствами, – сказал Тимур Дандыбаев.

В ходе обсуждения проекта депутат Михаил Чирков констатировал, что в соответствии с соглашением предполагается предоставление взаимного материально-технического и тылового обеспечения, обмен военным имуществом, материальными средствами, и напомнил, что Турция является членом НАТО, а потому ее армия, вооружение и техника полнос­тью соответствуют стандартам и требованиям данного военного союза. Казахстанская же армия в основном укомплектована по положениям и соответствующим стандартам ОДКБ, где мы являемся активным участником. Стандарты и вооружения в этих военных союзах разнятся.

– Как в таком случае будет производиться предоставление взаимного материально-технического и тылового обеспечения, обмен военным имуществом, что конкретно планируется поставлять в рамках соглашения? – спросил депутат.

Как выяснилось, в данном воп­росе действует в том числе такой фактор, как сложившийся между нашими странами высокий уровень партнерства.

– Следует отметить, что Турция была одной из первых стран, которая признала независимость Казахстана и которая оказала практическую военную помощь нашей стране на 5 миллионов долларов еще в 1998 году. Кроме того, в соответствии с концепцией внешней политики государства были подготовлены подходы к решению этого вопроса. В частности, Турция является стратегическим партнером не только в области военного сотрудничества, но и в других областях и сферах деятельности, поэтому здесь подход прозрачный, мы свои обязательства выполняем в полном объеме как перед странами НАТО, перед странами ОДКБ, так и перед странами, с которыми связывают другие определенные взаимоотношения, – сказал Тимур Дандыбаев.

Спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин попросил еще раз внятно уточнить – не противоречит ли обмен имуществом в рамках ОДКБ, членом которой мы являемся, и Турции, которая является членом НАТО.

– Безусловно нет, мы ни в коем случае не вступаем в противоречие с нашими партнерами по ОДКБ в связи с тем, что мы одновременно являемся членами и участниками различной миротворческой деятельности, – сказал замминистра обороны и отметил, что стандарты и ОДКБ, и НАТО идентичны стандартам миротворчества.

Согласно повестке Мажилис одобрил и Договор Казахстана с Монголией о передаче осуж­денных лиц. Цель законопроекта, как пояснил заместитель Генерального прокурора РК Марат Ахметжанов, – сотрудничество двух стран в сфере передачи осужденных лиц, реинтеграция осужденных лиц в общественной среде своего государства. Обсуж­дая законопроект, депутаты озаботились экономикой вопроса. Бакытжан Ертаев отметил, что, в соответствии со статьей 18 документа, расходы, связанные с передачей осужденных, несет принимающая сторона.

– Мы все знаем, что передача заключенного – это дорогостоя­щее мероприятие. Но при этом в пункте 2 оговаривается, что принимающая сторона вправе потребовать возмещения полностью или частично расходов осужденного. Вопрос: кто и каким образом определяет, будет ли возмещение осужденного полностью или частично? – спросил депутат.

Как выяснилось, вопрос возник не случайно. По словам Марата Ахметжанова, особенность этой ратификации в том, что по просьбе Монголии предусмот­рен регрессный порядок взыс­кания с осужденных затрат.

Сергей Симонов поднял воп­рос совместимости национальных законодательств Казахстана и Монголии в процессе применения рассматриваемого договора.

– В рамках договора не исключается, что приговор, вынесенный в одной стране, может быть несовместим с законодательством другой страны. В этом случае страны могут заменить это наказание на максимально соответствующее своему законодательству. К примеру, в РК за присвоение или растрату вверенного чужого имущества будет приговор к лишению свободы до 3 лет. Максимально, что грозит за аналогичное преступление по монгольским законам, – лишение свободы на срок до 3 месяцев. Как в таком случае будет исполняться приговор? – спросил он.

Как отметил Марат Ахметжанов, в случае несоответствия приговора с законодательством принимающей стороны передача осужденного не может быть осуществлена.

На пленарном заседании депутаты взяли в работу новые законопроекты, поступившие в Мажилис. Среди них – законодательные поправки по воп­росам гражданско-правовой отвественности в сфере использования атомной энергии. В пакете поступивших в Мажилис – также ратификационные акты. Это Соглашение Казах­стана с Узбекистаном о трудовой деятельности и защите прав трудящихся-мигрантов и многосторонняя конвенция по выполнению мер, относящихся к налоговым соглашениям, в целях противодействия размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-под налогооб­ложения. Здесь же и поп­равки в Соглашение Казах­стана с Россией о создании на космодроме Байконур космического ракетного комплекса Байтерек.