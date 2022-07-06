День столицы отмечают казахстанцы

6 июля в Казахстане отмечают День столицы. Городу Нур-Султан в этом году исполнилось 24 года, сообщает Kazpravda.kz.



День столицы казахстанцы отмечают с момента приобретения городом столичного статуса в 1998 году.



До 2008 года праздник отмечался на городском уровне 10 июня, в 2008 году были приняты поправки в закон "О праздниках в Республике Казахстан", согласно которым предусматривалось установить новый государственный праздник – День столицы – 6 июля, в связи с тем, что 6 июля 1994 года было принято постановление Верховного Совета Казахстана о переносе столицы из Алматы в Акмолу (Нур-Султан).



Прежние названия казахстанской столицы: Акмолинск – 1830-1961 годы, Целиноград – 1961-1992 годы, Акмола – 1992-1998 годы, Астана – 1998-2019 годы, Нур-Султан - с 23 марта 2019 года.

Праздник имеет важное историко-культурное значение для народа и является символом достижений республики. Каждый год в этот день в Нур-Султане и в регионах проводятся различные культурно-массовые мероприятия и спортивные соревнования.

Ранее сообщалось, что в этом году салюта ко Дню столицы в Нур-Султане не будет.

При этом в городе состоится открытие ряда социальных объектов (вручение очередникам ключей от квартир), завода, скверов, общественных пространств, более 80 дворовых территорий и другого.

С 1 по 6 июля в этно-мемориальном комплексе "Атамекен" работает арт-выставка на тему "Пейзажи столицы".

Дирекция объединенных музеев в честь праздника организует сразу несколько экспозиций: с 1 по 8 июля – выставку "Ел тірегі – Елорда", с 1 по 5 июля – фотовыставку "Киелі менің Елордам".

С 4 по 6 июля в Центральном парке проводят фестиваль городской культуры "Mereke Street".

6 июля на спортивном пространстве "Колизей" у монумента "Отан ана" будет организован турнир по стритболу "Nur Sultan Cup".

С 5 по 9 июля театр "Астана балет" приглашает посетить премьеру балета "Орфей и Эвридика".

В День столицы, 6 июля, в 11:00 в триатлон-парке начнется спортивное состязание "Elorda Tolqyny". В это же время на ипподроме "Казанат" наездники будут соревноваться по видам байги за Кубок столицы.

В 21:00 на сцене амфитеатра выступит Улыкпан Жолдасов с программой "Ақ қанат – ақ құсым".

С 18:00 до 22:00 на парковке стадиона "Астана-арена" пройдет традиционный оpen air "Халықпен бірге".

Вечером в ЦКЗ "Казахстан" также будет концерт "Далам менің", посвященный творчеству ансамбля "Дос-Мукасан".

8 июля в амфитеатре состоится концертное представление "Люблю тебя, моя столица".

Проведение 12-часового оpen air "You Fest" у ледового дворца "Барыс арена" перенесли на 20 июля.