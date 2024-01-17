Деньги есть, идеи – тоже

Как рассказали в акимате Жарминского района, по программе «С дипломом – в село!» 12 молодых специалистов уже обеспечены жильем, 20 выплатили подъемные пособия за счет районного бюджета.

В прошлом году в Жарминском районе 11 молодых предпринимателей получили безвозмездные гранты в размере 400 МРП на реализацию новых бизнес-идей. Они получили возможность начать собственное дело по таким, например, направлениям, как разведение крупного и мелкого рогатого скота, швейное дело, лазерная гравировка.

Как подчеркнули в районном акимате, гранты выдаются в рамках реализации Проекта по развитию предпринимательства на 2021–2025 годы и свидетельствуют об эффективности поддержки предпринимательских инициатив.