Деньги есть, идеи – тоже

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Флора Левина

В Жарминском районе области Абай реализуются молодежные программы. Особое внимание при этом уделяется привлечению в регион молодых специалистов.

фото из архива "КП"

Как рассказали в акимате Жарминского района, по программе «С дипломом – в село!» 12 молодых специалистов уже обеспечены жильем, 20 выплатили подъемные пособия за счет районного бюджета.

В прошлом году в Жарминском районе 11 молодых предпринимателей получили безвозмездные гранты в размере 400 МРП на реализацию новых бизнес-идей. Они получили возможность начать собственное дело по таким, например, направлениям, как разведение крупного и мелкого рогатого скота, швейное дело, лазерная гравировка.

Как подчеркнули в районном акимате, гранты выдаются в рамках реализации Проекта по развитию предпринимательства на 2021–2025 годы и свидетельствуют об эффективности поддержки предпринимательских инициатив.

#село #область Абай #программа #работа #молодежь

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