Деньги к празднику

В Усть-Каменогорске ветераны войны получат к 9 Мая по 1,5 млн тенге. В областном цент­ре Восточного Казахстана 77-ю годовщину Победы будут встречать 15 участников и инвалидов Великой Отечественной войны. Как рассказали в акимате города, по сравнению с прошлым годом сумма предусмотренной для них единовременной выплаты увеличена на 500 тыс. тенге. Денежные благодарности по 100 тыс. тенге получат блокадники, узники концлагерей, труженики тыла.

Также в бюджете города предус­мотрели средства на санаторно-курортное лечение стариков. После двух лет карантинных ограничений в местном санатории «Уба» смогут отдохнуть 67 человек.

– Мы постараемся оказать внимание всем – ветеранам и труженикам тыла, – отметила заместитель акима города Ирина Смит. – И не устаем призывать горожан вспоминать о ветеранах не только в День Победы, а помогать тем, кто живет рядом, круглый год.