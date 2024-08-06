«Денсаулық зор байлық»: вопросам здоровья посвятили третий день национальной молодёжной декады

Во всех регионах страны прошли акции, мотивирующие к здоровому и активному образу жизни, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ

Фото: МКИ

Третий день национальной молодежной декады посвятили вопросам здоровья.

Для молодёжи организовали бесплатные консультации и скрининги в поликлиниках, зарядки на свежем воздухе и спортивные челленджи. Также в рамках акции активисты смогли поухаживать за пациентами больниц, хосписов и онкологических диспансеров.

Еще одним важным пунктом дня стали лекции, на которых эксперты раскрыли тему донорства. После чего желающие сдали кровь. В целом в рамках организованных мероприятий и проектов охвачено более 7 тысяч молодых казахстанцев.

Тем временем национальная декада ко Дню молодёжи продолжается. Сегодня, 6 августа – день знаний, науки и интеллектуального развития.