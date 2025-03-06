Депутат Бекназаров: Порядка 200 исков подали инвесторы за год в суды Казахстана

Причем, как отметил сенатор, в 80% случаев решения были приняты в их пользу

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Снижение объемов иностранных инвестиций и рост числа судебных споров с инвесторами остаются серьезными проблемами в Казахстане. Об этом в своем депутатском запросе заявил депутат Нурлан Бекназаров, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената

«Глава государства на расширенном заседании правительства отметил важность привлечения инвестиций в экономику Казахстана и подчеркнул, что это приоритетная задача, соответствующая долгосрочным национальным интересам страны. В рамках реализации Концепции инвестиционной политики Республики Казахстан до 2029 года разработан Единый реестр проблемных вопросов и жалоб инвесторов, включающий 76 таких вопросов », – отметил Нурлан Бекназаров.

Одной из причин снижения интереса инвесторов являются административные барьеры и отсутствие эффективной защиты их прав. В 2024 году в административные суды страны поступило порядка 200 исков от инвесторов, причем в 80% случаев решения были приняты в их пользу.

«Имеют место случаи, когда местный исполнительный орган предоставляет юридическому лицу Республики Казахстан для реализации инвестиционного проекта земельный участок на праве временного безвозмездного землепользования в виде государственного натурного гранта на участке земли, уже предоставленной индустриальной зоне по договору аренды. По этой причине впоследствии указанные инвесторы сталкиваются с проблемами при оформлении земельного участка в собственность либо землепользование после выполнения инвестиционных обязательств в соответствии с инвестиционным контрактом», – подчеркнул сенатор.

Для решения этих проблем Нурлан Бекназаров предложил ряд мер по совершенствованию законодательство в сфере защиты прав инвесторов, снизить административные барьеры, обеспечить стабильность тарифов на электроэнергию, а также ускорить интеграцию цифровых систем для мониторинга инвестиционных проектов. Эти меры должны повысить доверие инвесторов и укрепить экономику республики.