Депутат настаивает на хирургической кастрации педофилов

Общество, Парламент
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Тусупбекова Лаура
корреспондент

Депутат Елнур Бейсенбаев настаивает на хирургической кастрации педофилов. Такое мнение он высказал в ходе обсуждения в Мажилисе поправок в законодательство по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей, передает Kazpravda.kz 

Фото Kazpravda.kz

«Я  выступал насчет хирургической кастрации. Мы вносили в проект закона такую норму, но правительство не поддержало. В заключении сказали, что это якобы посягательство на его частную жизнь. Мы предлагаем хирургическую», - сказал депутат.

Аргументы о том, что в этой процедуре не будет необходимости, так как педофилам будут присуждать пожизненное заключение, депутата не убедили. 

«Нет гарантий, что через 30 лет, новый Парламент, новые люди не примут новый закон, в котором  могут облегчить наказание, и  эти люди выйдут на свободу. И второе - это превентивный механизм, всем педофилам и таким преступникам это будет звонок, что за такое преступление будет физическая кастрация по решению суда. Но правительство показало свою бесхребетность именно по вопросу хирургической кастрации. Да, есть международные обязательства, это будет рассматриваться как пытки, но мы же не говорим об обязательной хирургической кастрации, мы говорим, что суд может назначать хирургическую кастрацию  - это будет большая превентивная мера  именно в борьбе с педофилами. По итогам  2022 года порядка 430 таких преступлений, а по половому признаку - таких преступлений 800 происходит, это же ужас! Все мы воспитываем детей и за них страшно! Когда  мы говорим про права человека, мы хотим защитить педофилов, а кто права детей  будет защищать?! Поэтому считаю, что такую норму нужно принять», - считает депутат.

#Парламент #кастрация #педофилы

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