Увеличением стоимости инвестпроектов в Атырауской области озаботился сенатор

В своем депутатском запросе сенатор Алибек Наутиев рассказал о рисках незавершения строительства нескольких проектов в Атырауской области из-за их завышенной сметной стоимости, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По словам парламентария, в течение 2021-2024 годов администраторы бюджетных программ Атырауской области представили на корректировку 148 инвестиционных проектов. Их начальная стоимость составила чуть более 266,5 млрд тенге, а в результате корректировок смета выросла до 409,2 млрд тенге. Разница – больше 142,6 миллиардов. Причем покрывать эту разницу положено из местного бюджета региона.

«Как показывает опыт, бывают случаи, когда стоимость проекта увеличивается в 2 и более раз от первоначально утвержденной стоимости. В соответствии со статьей 46 Бюджетного кодекса предусмотрено, что расходы, связанные с увеличением сметной стоимости местных бюджетных инвестиций, реализуемых за счет целевых трансфертов на развитие из вышестоящего бюджета, осуществляются за счет средств соответствующего местного бюджета. В таких условиях на местный бюджет ложится огромная нагрузка», - сказал Алибек Наутиев.

Сенатор предложил главе Кабмина рассмотреть возможность финансирования увеличенных сумм поправок из республиканского бюджета, учитывая ограниченные возможности местного бюджета. Он отметил, что проблема увеличения сметной стоимости проектов остается нерешенной не только в Атырауской области, но и в других регионах страны.

В связи с этим он предложил ввести в проект нового Бюджетного кодекса нормы, направленные на решение данного вопроса. Также, если проекты будут финансироваться за счет трансфертов из республиканского бюджета, следует исключить из Бюджетного кодекса норму о финансировании расходов на корректировку проектно-сметной документации из местного бюджета.