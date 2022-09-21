Депутат потребовал забрать у ЕНПФ нераспределенные 211 млрд тенге

Депутат Мажилиса Аманжан Жамалов на пленарном заседании подверг резкой критике деятельность ЕНПФ и требует в своем депутатском запросе рассмотреть вопрос о передаче ЕНПФ в прямое ведение Правительства, возможно под управление Министерства труда и социальной защиты населения, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Депутат констатировал, что на встречах с избирателями казахстанцы выражали недовольство эффективностью работой ЕНПФ.

«За 7 месяцев 2022 года доходность активов ЕНПФ составила всего 9,6% годовых. В то время как годовая инфляция уже на сегодня составляет 16,1%. То есть, реальная доходность пенсионных накоплений отрицательная. Можно твердо сказать, что у ЕНПФ нет эффективной инвестиционной стратегии. 44% активов ЕНПФ вложено в облигации Министерства финансов, и основная доходность ЕНПФ обеспечивается опять же за счет бюджета. По факту получается, что они «залезли на шею бюджета и свесили ноги», так как доходности по другим инструментам фактически нет», - возмущен депутат.

Он напомнил, что в своем Послании Глава государства объявил о повышении базовой и солидарной пенсии. На это будет выделено дополнительно 421 млрд тенге из бюджета, но при этом размер накопительной пенсии из ЕНПФ не изменился.

«И это при том, что под управлением ЕНПФ по состоянию на 1 августа находится астрономическая сумма в 14 трлн тенге. Эта сумма равна годовому бюджету Казахстана. В целом, являясь государственной организацией, ЕНПФ остается закрытой и непрозрачной структурой. Небольшая кучка финансистов распоряжаются народными деньгами как собственным карманом», - считает Жамалов.

По мнению депутата, фактически, миллиардные доходы и расходы этой организации выведены из-под бюджетных процедур и контроля Счетного комитета.

«На сегодня административные расходы ЕНПФ достигли 13 млрд тенге. Для сравнения, ежегодные административные расходы всего Министерства труда и социальной защиты населения РК, которое ответственно за всю социальную политику в стране, не превышают 10 млрд тенге. Только на оплату труда работников ЕНПФ потрачено 7,9 млрд тенге. В раздутой структуре ЕНПФ работает 1 495 человек. Вопрос – за чей счет это «финансовое изобилие»? Ответ очень прост – за счет казахстанцев. Вернее, за счет взносов, которые они платят в ЕНПФ», - констатировал мажилисмен.

Он напомнил, что ЕНПФ взимает с каждого вкладчика комиссию от суммы инвестиционного дохода и от пенсионных активов. В 2021 году комиссия ЕНПФ превысила 15 млрд тенге.

«Кроме того, дополнительно, получает доходы по операциям с ценными бумагами. За 2021 год общие доходы ЕНПФ составили почти 35 млрд тенге, а чистая прибыль - 23,4 млрд тенге. Удивительно, но своими деньгами они управляют гораздо эффективнее, чем деньгами вкладчиков. При этом дивиденды акционеру, то есть Правительству, не выплачиваются. За годы своего существования ЕНПФ, благодаря этим комиссиям, взимаемым с пенсионных взносов казахстанцев, накопил нераспределенную прибыль в 211 млрд тенге. И вся эта прибыль остается в непосредственном распоряжении ЕНПФ, управляется и распределяется им по своему усмотрению. Подчеркну, это юридически уже не деньги вкладчиков, это как бы уже собственные средства ЕНПФ», - сказал депутат.

В связи с этим, депутат требует проверить обоснованность и эффективность расходов ЕНПФ за последние годы. Правительству, как единственному акционеру, изъять у ЕНПФ нераспределенную прибыль 211 млрд тенге, в качестве дивидендов в бюджет и направить их на решение социальных вопросов, например, проблем категории женщин, имеющих достаточный стаж и накопления для выхода на пенсию в 58 лет по желанию, а также рассмотреть вопрос о передаче ЕНПФ в прямое ведение Правительства, возможно под управление Министерства труда и социальной защиты населения РК.