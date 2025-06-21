На выездном заседании Общественной палаты с участием Председателя Мажилиса Ерлана Кошанова в поселке Бурабай депутаты и эксперты обсудили итоги реализации предложений членов Палаты и подвели итоги работы в третьей сессии VIII созыва, передает Kazpravda.kz

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Спикер Мажилиса напомнил, что идея создания Общественной палаты зародилась в период масштабных демократических преобразований в стране. Глава государства еще в начале своего президентства высказал четкую позицию о том, что все судьбоносные решения страны будут приниматься только с участием народа.

– На наших глазах кардинально менялся политический ландшафт. Закладывались институциональные основы новой политико-правовой системы. Происходило реальное разделение между ветвями власти. Создавалось новое демократическое партийно-политическое поле. О необратимости всех этих реформ не раз говорил и Президент Касым-Жомарт Токаев, – сказал Председатель Мажилиса.

Ерлан Кошанов подчеркнул, что Общественная палата при Мажилисе изначально создавалась как платформа для открытого выражения мнений, и итоги двух лет показали, что эта задача выполняется. По мнению Спикера Мажилиса, сегодня Палата становится важным элементом системы общественного диалога – своеобразным «народным пульсом», отражающим настроения и ожидания различных слоев населения.

Он отметил плодотворную работу экспертов Общественной палаты, их вклад в законотворческую деятельность и обсуждение общественно значимых тем на уровне Парламента и Правительства. К примеру, целый блок предложений в проект Строительного кодекса дала известный урбанист, член Палаты Гульмира Байгабулова. Разработчиками Налогового кодекса было поддержано предложение эксперта, приглашенного по инициативе Натальи Малярчук, касающееся освобождения авиатоплива от НДС.

Председатель Мажилиса подчеркнул, что ряд предложений уже сейчас стали действующими нормами законов.

– К примеру, по предложению Данияра Ашимбаева в закон об игорном бизнесе были включены нормы, запрещающие участвовать в азартных играх госслужащим, военнослужащим и лицам, которые состоят в Едином реестре должников. Активная позиция Тогжан Кожалы по увеличению медиаконтента на государственном языке до 60 процентов повлияла на содержание нового закона о масс-медиа. Введена уголовная ответственность за подстрекательство к самоубийству и другие нормы, связанные с суицидом, предложенные Муслимом Хасеновым, – сказал Спикер Мажилиса.

Ерлан Кошанов также поделился идеями по дальнейшему совершенствованию работы Общественной палаты. В первую очередь, они коснулись усиления работы общественных советов в регионах. По мнению Председателя Мажилиса, значительную долю вопросов местного значения жители могли бы решать самостоятельно, исходя из общих интересов. В связи с этим он предложил Общественной палате подготовить свой вариант законопроекта о местном самоуправлении, который в настоящее время инициирован депутатами.

Также глава Мажилиса предложил экспертам готовить аналитические доклады по всем сферам развития страны – от экономики и социальной политики до образования, здравоохранения и обороноспособности. К примеру, изучить управленческие решения, избираемых акимов на местах, а также помочь понять, в каких проектах сегодня заинтересовано гражданское общество, волонтеры, НПО.

Говоря об итогах работы, Председатель Общественной палаты, депутат Айдос Сарым сообщил, что в третьей сессии было проведено 9 заседаний палаты, из них два выездных – в Алматы и совместно с Комитетом по социально-культурному развитию – в Атырау.

– Особенно острыми и содержательными были наши дискуссии в Алматы по проекту Налогового кодекса. В Атырау депутаты и члены Общественной палаты рассмотрели тему материнской и младенческой смертности. Всего по итогам 8 заседаний были направлены 169 предложений Общественной палаты в профильные комитеты Мажилиса и уполномоченные органы, – сказал Айдос Сарым.

На заседании выступили председатели профильных комитетов, которые рассказали об итогах рассмотрения рекомендаций членов Общественной палаты в законопроекты.

Одно из самых обширных обсуждений проходило во время работы депутатов над проектом нового Налогового кодекса, об этом рассказала председатель Комитета по финансам и бюджету Татьяна Савельева. Она отметила, что рекомендации Общественной палаты относительно ставок НДС, налогового администрирования и другие стали рабочим инструментом для доработки Кодекса. Председатель Комитета по социально-культурному развитию Асхат Аймагамбетов сообщил, что много идей и рекомендаций экспертов было высказано по совершенствованию системы ОСМС, часть из них нашли свое отражение в рамках принятого Мажилисом закона. Глава Комитета по экономической реформе и региональному развитию Нуртай Сабильянов рассказал о реализованных инициативах экспертов в сферах искусственного интеллекта и самоуправления. Об инициативах в законопроект о профилактике правонарушений рассказала председатель Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Снежанна Имашева.

В ходе дальнейшего обсуждения заместитель председателя Палаты Галым Байтук предложил обратить внимание на деятельность микрокредитных организаций. Его коллега Светлана Романовская поддержала мнение экспертов о необходимости сохранения отдельного закона о семейно-бытовом насилии и усилении его отдельных норм. Муслим Хасенов также поднял вопрос определения понятия «семейно-бытового насилия» на уровне Уголовного кодекса. Зауреш Батталова выразила мнение о необходимости более широкого вовлечения в обсуждения Палаты научного сообщества.

По каждому из предложений председатели профильных комитетов дали обратную связь и пригласили экспертов к дальнейшей работе в рамках соответствующих рабочих групп.