Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Депутат Мажилиса Болатбек Нажметдинулы на своей странице в Facebook, где он зарегистрирован как Болатбек Алиев, написал: «Министр представил обстоятельный доклад — без приукрашивания, с цифрами и фактами. Есть и сильные стороны, и болевые точки. Но именно на последних нужно концентрироваться, если мы хотим реальных изменений», сообщает Kazpravda.kz

Мажилисмен назвал ряд проблем, среди которых старение подвижного состава и запрет на ввоз автобусов.

- Министр справедливо отметил: парк междугороднего и межобластного транспорта стареет. Это одна из ключевых причин роста ДТП со смертельным исходом. Но давайте честно скажем: обновление автопарка фактически заблокировано решением Министерства промышленности, которое с 1 декабря 2024 года ограничило ввоз бывших в эксплуатации автобусов. Наши перевозчики не могут купить двух-трехлетний автобус за границей, потому что для ввоза теперь требуется сертификат от завода-изготовителя или его официального представителя. А представитель в Казахстане не имеет права подтверждать подержанный транспорт, проданный частным перевозчиком, например, в Германии или Польше, - сказано в посте.

В итоге, считает депутат, новые автобусы слишком дорогие, бывшие в эксплуатации — ввезти невозможно. Парк стареет, аварийность растет, а государство делает вид, что не понимает взаимосвязь.

- Я предложил МВД и Министерству промышленности совместно выработать механизм допуска таких автобусов — с обязательной сертификацией, техосмотром и контролем. Это реальный шаг, который позволит обновить парк и повысить безопасность, - сообщил он.

Еще одна больная тема — нелегальные перевозчики. Каждый день происходят аварии с участием Toyota Alphard, Hiace и подобных микроавтобусов. Эти машины не зарегистрированы как перевозчики, не имеют страхования, не оборудованы тахографами и работают вне закона, напоминает депутат.