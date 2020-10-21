Политика
Депутаты маслихатов разъяснят казахстанцам проводимые в стране преобразования
В Сенате Парламента РК под председательством вице-спикера Аскара Шакирова состоялось очередное заседание Совета по взаимодействию с местными представительными органами (маслихатами) при Сенате, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

В мероприятии, помимо членов Совета, в режиме видеоконференции приняли участие депутаты маслихатов 17 регионов страны.

В ходе заседания состоялся обстоятельный обмен мнениями по основному вопросу повестки дня: участию депутатов маслихатов в реализации Послания Президента Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана.

"Данный документ содержит в себе всестороннюю программу обеспечения жизнедеятельности страны в условиях беспрецедентных современных вызовов. В своем Послании Глава государства поставил комплекс взаимосвязанных задач, в целях совершенствования системы государственного управления. Одним из важных направлений данного процесса определено развитие местного самоуправления, подразумевающего укрепление местных представительных органов, деятельность которых должна стать максимально транспарентной для населения", - сказал вице-спикер Сената.

В этой связи было отмечено, что содействие эффективному развитию регионов является одним из важных направлений деятельности верхней палаты Парламента. Через Совет по взаимодействию с местными представительными органами маслихатам оказывается всемерная помощь в рамках их законодательных полномочий.

Отдельной темой обсуждения в ходе заседания было продвижение государственной программы "Рухани жаңғыру", которая призвана быть одной из движущих сил, проводимых в стране политических и экономических реформ.

По мнению председателя РОО "Объединение депутатов маслихатов Казахстана" Толеубека Мукашева, "в данной работе должны превалировать наиболее актуальные на сегодняшний день подходы – популяризация, прежде всего среди молодежи, культа знаний и образованности, толерантности и профессионализма".

Участники заседания были единодушны в необходимости более акцентированной и предметной работы с избирателями. В своем выступлении секретарь Западно-Казахстанского областного маслихата Малик Кулшар отметил, что "депутаты маслихатов должны донести до каждого казахстанца суть и пути реализации Послания Главы государства".

В настоящее время значительное содействие этой работе при координирующей роли Сената оказывает РОО "Союз юристов Казахстана", насчитывающий в стране около 20 тысяч членов. Его председатель Серик Акылбай проинформировал о том, что "в целях повышения правовой грамотности депутатов маслихатов Союзом юристов Казахстана подготовлен и передан в регионы ряд тематических лекций с разъяснениями принимаемых Парламентом законов. Данная работа будет продолжена".

В ходе заседания в состав Совета в качестве коллективных членов были приняты Департамент координации программы "Рухани жаңғыру" МИОР, Институт государственного местного управления, а также республиканский журнал "Мәслихат және әкімдік – маслихат и акимат".
По итогам участники заседания в соответствии с рассмотренными вопросами выработали перспективный план работы Совета.

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