Депутаты Мажилиса посетили предприятия Туркестанской области

Депутаты фракции партии AMANAT в Мажилисе Кайрат Балабиев, Уласбек Садибеков, Темир Кырыкбаев и Нурсултан Байтилесов посетили объекты предпринимательства в Сарыагашском районе Туркестанской области, а также встретились с населением района

Фото: пресс-служба Мажилиса РК

В первую очередь мажилисмены ознакомились с деятельностью теплицы крестьянского хозяйства «Agrotur». Здесь на четырёх гектарах выращивают различные виды бахчевых культур. Среди них такие редкие фрукты, как оливки и розмарин, киви и клубника, гранаты и финики. Кроме того, на одном гектаре будут высажены огурцы и помидоры, а на двух гектарах сада – груши, вишня и абрикосы. Также хозяйство выращивает и продаёт голландские цветы. Сейчас налажено выращивание тропических плодов.

Депутаты побеседовали с работниками теплицы, проинформировали о законах, направленных на развитие сельского хозяйства. Предприниматели высказали свои мнения и предложения по проблемам, возникающим при субсидировании семеноводческих хозяйств, обеспечении теплиц углём.

– Мы специально приехали в этот тепличный комплекс. Потому что поднимали в Парламенте вопрос о государственном субсидировании тепличных хозяйств. Он нашёл положительное решение, теплицы начали субсидировать. Теплица – одно из важнейших направлений в сфере сельского хозяйства. Поэтому все ваши предложения будут доведены до соответствующих министерств и изучены. При необходимости мы также рассмотрим вопрос о внесении изменений в законодательство, – сказал Кайрат Балабиев.

Далее депутаты посетили предприятие пищевой промышленности «Байтерек-Шымкент» в Сарыагаше. Предприятие не только обеспечивает внутренний рынок качественными кондитерскими изделиями, но и экспортирует их в соседние страны. Мажилисмены обменялись мнениями по ряду вопросов, таких как увеличение ассортимента востребованной продукции, наращивание потенциала внутреннего производства.