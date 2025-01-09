Депутаты Мажилиса посетили предприятия Туркестанской области

Статьи
59

Депутаты фракции партии AMANAT в Мажилисе Кайрат Балабиев, Уласбек Садибеков, Темир Кырыкбаев и Нурсултан Байтилесов посетили объекты предпринимательства в Сарыагашском районе Туркестанской области, а также встретились с населением района

Фото: пресс-служба Мажилиса РК

В первую очередь мажилисмены ознакомились с деятельностью теплицы крестьянского хозяйства «Agrotur». Здесь на четырёх гектарах выращивают различные виды бахчевых культур. Среди них такие редкие фрукты, как оливки и розмарин, киви и клубника, гранаты и финики. Кроме того, на одном гектаре будут высажены огурцы и помидоры, а на двух гектарах сада – груши, вишня и абрикосы. Также хозяйство выращивает и продаёт голландские цветы. Сейчас налажено выращивание тропических плодов.

Депутаты побеседовали с работниками теплицы, проинформировали о законах, направленных на развитие сельского хозяйства. Предприниматели высказали свои мнения и предложения по проблемам, возникающим при субсидировании семеноводческих хозяйств, обеспечении теплиц углём.

– Мы специально приехали в этот тепличный комплекс. Потому что поднимали в Парламенте вопрос о государственном субсидировании тепличных хозяйств. Он нашёл положительное решение, теплицы начали субсидировать. Теплица – одно из важнейших направлений в сфере сельского хозяйства. Поэтому все ваши предложения будут доведены до соответствующих министерств и изучены. При необходимости мы также рассмотрим вопрос о внесении изменений в законодательство, – сказал Кайрат Балабиев.

Далее депутаты посетили предприятие пищевой промышленности «Байтерек-Шымкент» в Сарыагаше. Предприятие не только обеспечивает внутренний рынок качественными кондитерскими изделиями, но и экспортирует их в соседние страны. Мажилисмены обменялись мнениями по ряду вопросов, таких как увеличение ассортимента востребованной продукции, наращивание потенциала внутреннего производства.

#мажилис #депутат #Туркестан #регион

Популярное

Все
Зимнее содержание дорог не выдерживает критики
В Малибу горят дома звезд Голливуда
Извлечь металлы, переработать шлаки
Последовательность и верность традициям
Дорогу молодым!
Проблемы экономики требуется решать незамедлительно
Сбалансированный подход
Самый умный нашелся!
Всеобъемлющее выступление
В Шымкенте проходят «Рождественские встречи-2025»
Рукописи заговорили...
Найти работу по душе
Наука должна служить во благо общества
Миллион за VIP-номер
Библиотека как центр притяжения
​​​​​​​Закон Республики Казахстан
Началась рекультивация полигона
63 села отказались от алкоголя
Свалки под окнами
В полтора раза вырос экспорт зерна
Закон Республики Казахстан
МВД обратилось к казахстанским водителям
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев: Цель – укрепить экономику и суверенитет
Трамп поинтересовался казахстанским видением прекращения военных действий на Украине
Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Черногории
На 20% вырастет зарплата отдельных категорий гражданских служащих в 2025 году
Токаев подписал закон о противодействии незаконному обороту наркотических средств
Областная филармония в Кызылорде планировала купить 300 картин на завышенную сумму
Культовый балет «Лебединое озеро» представит «Астана Опера»
Около 800 машин скопилось из-за непогоды на терминале у Темиртау
В Сарани будут выпускать телевизоры Samsung
120 полицейских прибыли в резиденцию президента Южной Кореи для его ареста
Посредственной назвал президент работу руководителей-экономистов
Президент направил телеграмму соболезнования Джозефу Байдену
«Есть проблемные моменты» – Касым-Жомарт Токаев о работе правительства
На вопрос о планах возглавить ООН ответил Касым-Жомарт Токаев
Премьер посетил павильон-сферу на территории ЭКСПО
Какие реформы и нововведения планирует Минздрав в 2025 году
Информацию о переходе Казахстана к парламентской системе власти прокомментировал Токаев
Ашимбаев: Интервью еще раз демонстрирует приверженность президента принципам открытости
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым 2025 годом
В Японии создали лекарство для роста новых зубов на месте утраченных
Опыт Шымкентского водоканала изучают эксперты Всемирного банка
Автоочередь образовалась на казахстанско-российской границе
В Узбекистане погибла известная бьюти-блогер, выпав из окна
Дело о секс-рабстве девочки из Кызылорды: оглашен второй приговор
Более 1,4 млн казахстанцев заблокировали возможность оформления займов без их ведома
Секс за золото: как живут женщины на нелегальных приисках Амазонки
Прорыв в дорожной сфере
Аида Балаева: Реализация идеологической политики требует комплексного подхода
Год единства и созидания
Одного из пассажиров потерпевшего крушение самолета AZAL сняли с рейса
Целый месяц рассчитывался за покупки найденной картой житель Аксая
Самолет рейса Баку - Грозный упал в Актау
В Атырау выявили частную школу без лицензии
Информацию об уходе Черчесова прокомментировали в КФФ
Мировые лидеры поздравляют президента и народ Казахстана с Днем Независимости
Интерактивные уроки ведут в... театре кукол
Смогут ли «Жетысу» и «Семей» настичь «Кайрат»?
Как изменятся пенсии и пособия в Казахстане в 2025 году

Читайте также

Олимпийский чемпион Елдос Сметов встретился с солдатами Нац…
С работой первой комфортной школы в ЗКО ознакомилась депута…
Гвардейцы получили благодарность от Министра по ЧС РК
Депутат посетил завод по производству промышленных аккумуля…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]