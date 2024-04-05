Депутаты Мажилиса работают во всех регионах, пострадавших от паводков

Мажилисмены посещают подтопленные населенные пункты, встречаются с местными жителями, организовывают доставку гуманитарной помощи и работу волонтеров, а также участвуют в работе оперативных штабов

Фото: пресс служба Мажилиса РК

Депутат от области Абай Нуртай Сабильянов прибыл в свой регион. Он осмотрел размытый мост в посёлке Бозай Аягозского района, а также объекты в Кокпектинском и Жарминском районах, ответил на вопросы местных жителей.

Из-за резкого повышения температуры воздуха и интенсивного таяния снега в области Абай была объявлена чрезвычайная ситуация местного значения. Уровень воды поднялся в окрестностях города Семея и нескольких районах, смыло дороги и мосты. Сейчас ситуация стабилизировалась, дороги ремонтируют после ухода воды.

Депутаты Мажилиса Ерлан Саиров и Лукбек Тумашинов посетили Тарбагатайский район Восточно-Казахстанской области, чтобы ознакомиться с работами по предотвращению паводка. Ситуация в регионе находится под контролем местного акимата и депутатов маслихата. Перекрыт участок региональной автодороги «Аксуат – Бакей – Карасу – Акжар», приняты меры по отводу паводковых вод от дороги.

Мажилисмены также ознакомились с ремонтными работами на участке дороги «Калбатау – Майкапшагай» республиканского значения от Калбатау до Богаса. В ходе встречи с представителями китайской компании-подрядчика, ответственными за работы, они обсудили вопросы ускорения ремонта.

Мажилисмен от одномандатного округа Абзал Құспан находится в Западно-Казахстанской области. Он ознакомился с условиями в эвакуационных центрах в г.Уральске. Депутатом организована совместно с волонтёрами доставка гуманитарной помощи (продуктов питания, матрасов и др.) в село Каратобе Каратобинского района. Мажилисмен также встретился с местными жителями для разъяснения ситуации.

«В селе Узынколь Теректинского района гидротехнические сооружения объёмом 80 млн кубометров находятся в аварийном состоянии. Прибывает много воды. Если дамбу прорвёт, то опасность затопления грозит пяти сельским округам. Несмотря на сложности, нам удалось убедить сельчан покинуть дома. В этой работе были задействованы порядка 1 тыс. сотрудников полиции», – рассказал Абзал Құспан.

Депутат Еркебулан Мамбетов ознакомился с ситуацией в Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области. В селе Вагулино заготовлено 50 тонн инертного материала, приведена в готовность спецтехника, мотопомпы, в местной школе открыт пункт для приёма сельчан. Полным ходом идёт подготовка и в соседних населённых пунктах: Якоре, Ольшанке, Соколовке.

«Мы ситуацию держим на контроле, в беде сельчан никто не оставит. Сейчас самое главное – не допустить человеческих жертв, гибели скота, порчи имущества. В этом году очень серьёзная ситуация. Вполне возможно, что паводок будет больше, чем в 2017 году. Потому что вся вода с Актюбинской и Акмолинской области пойдёт через нас. Будьте готовы, самое главное, чтобы паводок для людей не стал неожиданностью», – подчеркнул Еркебулан Мамбетов.

Далее мажилисмен побывал в районе Шал акына, где посетил пункт временного размещения людей, Сергеевский гидроузел и осмотрел водоотводящий вал в селе Григорьевка. За прошедшую ночь на водохранилище зафиксирован перелив воды на 40 см, однако ситуацию удается держать под контролем.

Депутат Айдарбек Ходжаназаров побывал в Костанайской области, где посетил пострадавшие от паводков Амангельдинский район и город Аркалык. Депутатом была организована доставка товаров первой необходимости: воды, круп, консервов, постельных принадлежностей, свечей, предметов личной гигиены. В ходе встречи местные жители задали депутату волнующие их вопросы.

«Ситуация остаётся критической, уровень воды продолжает повышаться. Пострадали жилые дома, имущество, скот местных жителей. В целом со стороны правительства будет оказана полная поддержка пострадавшим. Государство бросило все ресурсы на борьбу с паводками. Депутаты будут поддерживать связь с населением, давать полную информацию. По всем вопросам можно обращаться к нам», – заявил Айдарбек Ходжаназаров.

В Карагандинскую область выехали депутаты Бауржан Смагулов и Арман Калыков. Здесь они посетили населённые пункты Жанаталап, Ростовка, Тегисжол, Кызылжар в Нуринском и Бухар-Жырауском районах. Ознакомились с ходом подготовки к паводкам.

Мажилисмены также работают в Атырауской и Павлодарской областях.