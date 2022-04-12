Официально
Депутаты Парламента Казахстана встретились с депутатами Европарламента

Депутаты Сената и Мажилиса Парламента Республики Казахстан во главе с Председателем Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Мухтаром Кул-Мухаммедом встретились с депутатами Европарламента.

В своем приветственном слове Мухтар Кул-Мухаммед отметил, что сотрудничество с Европейским союзом является одним из ключевых направлений внешний политики Казахстана.

«Мы готовы к открытому и конструктивному диалогу с депутатами Европарламента по широкому спектру вопросов, включая сферы демократизации, обеспечения верховенства закона и прав человека. Сейчас Казахстан находится на новом историческом этапе. В стране по инициативе Президента Касым-Жомарта Токаева реализуются важные политические и демократические реформы. В течение только последних двух лет Президент страны последовательно инициировал четыре пакета реформ, направленных на осуществление поэтапных политических преобразований», - сказал он.

Также сенатор Кул-Мухаммед рассказал депутатам Европаралмента об инициативах и законах, принятых в прошлом году в Казахстане. В частности, он сообщил, что были приняты законы «Об Уполномоченном по правам человека», который соответствует стандартам Венецианской комиссии и о полной отмене смертной казни. После трагических январских событий Глава государства поставил цель построить «Новый Казахстан» озвучив реформы, направленные на модернизацию и преобразование страны.

«В их числе окончательный переход от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с сильным Парламентом, переформатирование порядка формирования и функций Сената, повышение статуса и роли Мажилиса, упрощение процедуры регистрации политических партий, назначение акимов областей на альтернативной основе, повышение конкурентоспособности СМИ и многое другое», - отметил сенатор Кул-Мухаммед.

Кроме того, в ходе беседы с парламентариями стран Европы, стороны обсудили и вопросы, касающиеся прав человека и верховенства закона, резолюции Европарламента по Казахстану и другие.

Подводя итоги встречи, депутатами было подчеркнуто, что Парламент Казахстана рассматривает Европейский Парламент в качестве важного партнера по продвижению демократических ценностей и верховенства закона, а также твердо привержен своим обязательствам в области прав человека и открыт для диалога и сотрудничества с международными НПО и депутатами Европейского Парламента.

 

Популярное

Все
Сотрудник акимата охотился на девочек: количество заявивших увеличилось
Что такое "золотой треугольник" экономики и как он влияет на рост ВВП
Возможные потери для Казахстана в случае длительного ремонта на КТК озвучили в Минэнерго
Президент поручил акиму Жамбылской области увеличить доходы населения
Казахстан входит в новую политическую систему – эксперт
Что даст децентрализация Казахстану
Репортаж: Байконыр возвращается к нормальной жизни
Почему казахстанские научные разработки в области АПК остаются невостребованными на рынке
"Я всегда работала" – Тамара Дуйсенова на вопрос, отдохнула ли она
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 12 апреля
За последний год количество костанайских женщин, неудачно омолодившихся в салонах красоты, выросло до десяти
Привычка не молчать: какую роль играют общественные советы в Казахстане
Санкции в отношении российских банков не влияют на казахстанские – Нацбанк РК
Нападавшего на детей с ножом мужчину задержали в Костанае
Укрепление тенге объяснили в Нацбанке
Предварительные причины обрушения на Петропавловской ТЭЦ-2 озвучили в Минэнерго
Переходить на "умное" сельское хозяйство помогают казахстанским фермерам ученые
Тугжанов поздравил ученых Казахстана с профессиональным праздником
Случаи торговли просроченными продуктами участились в Восточном Казахстане
Необычная достопримечательность есть в городе Байконыре. Это камень
11 апреля 2022
"Просил постричь раньше записи": астанчанин ударил парикмахера на глазах своего сына
"Охотился в соцсетях": на сотрудника акимата завели уголовное дело за изнасилование несовершеннолетних
Вложившая 20 млн тенге в финпирамиду женщина подожгла себя у здания МВД в Нур-Султане
Папа Римский посетит Казахстан с официальным визитом
Мобильные общественные приемные партии «AMANAT» выехали в Туркестанскую и Северо-Казахстанскую области
Демонополизацию в топливно-энергетическом комплексе обсудили в Правительстве РК
Макрон и Ле Пен вышли во второй тур президентских выборов во Франции
Пределы отклонения курса покупки от курса продажи валюты расширил Нацбанк РК
Более 400 тысяч тенге: размер соцпомощи на подключение к газу увеличили в Нур-Султане
В вооруженных силах проходит второй этап контрольной проверки войск
Как проводится контрольная проверка войск в новом формате в Казахстане – интервью
Какие мероприятия пройдут на этой неделе в Нур-Султане
Начата проверка скандального видео с участием замглавы горздрава Алматы Лауры Мырзагали
"Побил многолетние рекорды" – Казгидромет об аномальном марте
Республиканская ономастическая комиссия одобрила названия новых областей
Поправки по защите детей от кибербуллинга рассмотрят в Сенате
Кассирша в Шымкенте организовала нападение, чтобы скрыть недостачу
"Где увижу мусор, на то место вызову акима" – глава Туркестанской области
Водители автобусов отказались ездить по разбитым дорогам в Семее
Повышение зарплаты затронет более 1 млн казахстанцев
11 апреля 2022
"Признали свою вину": МВД освободило более 300 участников январских беспорядков
Январские беспорядки: гибель 24 человек от рук полицейских объяснили в Генпрокуратуре
Установлены организаторы и провокаторы январских беспорядков в нескольких регионах РК
Двенадцать ОПГ действовало во время январских беспорядков – Генпрокуратура
Мы поддерживаем политическую повестку Токаева – заместитель Госсекретаря США
США максимально старается смягчить действие антироссийских санкций на Казахстан – МИД
Канат Кульшманов назначен и.о. руководителя пресс-службы Премьер-министра РК
​​​​​​​С книгой мир добрей и ярче!
"Оправдает доверие Президента": коллективу Минтруда представили нового руководителя
Наука, бизнес и преодоление дефицита инженеров в Казахстане
Дождливыми будут ближайшие три дня в Казахстане
Курмангазы Исказиев назначен и.о. главы "КазМунайГаза"
Вырастут ли цены на хлеб в Казахстане, ответили в Минсельхозе
О ситуации на рынке зерна Казахстана высказались в Минсельхозе
Тело пропавшего 19-летнего казахстанского военнослужащего обнаружено в Кыргызстане
Восьмиклассник на авто сбил подростка в Акмолинской области
Как казахстанцы оценивают деятельность Президента Токаева – итоги соцопроса
Ножом в сердце ударила родственника жительница Аркалыка
Парень сорвался с аттракциона в Шымкенте
Мошенники обманули более 100 крестьянских хозяйств в Карагандинской области

Читайте также

Официально
В Сенате обсудили механизмы по борьбе с мошенничеством и фи…
Официально
Наука в Медицинском университете Астана: От повышения качес…
Официально
В Казахстане завершились отборочные туры республиканской шк…
Официально
Мобильные общественные приемные партии «AMANAT» выехали в Т…
Апрель
2022
Март
2022
Февраль
2022
Январь
2022
Декабрь
2021
Ноябрь
2021
Октябрь
2021
Сентябрь
2021
Август
2021
Июль
2021
Июнь
2021
Май
2021
Апрель
2021
Март
2021
Февраль
2021
Январь
2021