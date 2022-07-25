Депутаты посетили город Шымкент

В ходе визита в город Шымкент сенаторы Нурлан Бекназаров и Айгуль Капбарова посетили реконструируемый стадион «Металлург», где ознакомились с ходом проводимых работ.

На современном стадионе предусмотрено размещение административно-бытового корпуса, столовой, спортзалов для командных игр, спортивных тренажеров и игровых площадок.

Согласно плану проекта, реконструкцию стадиона «Металлург» планируется завершить в декабре текущего года.

«Прежде всего, мы повышаем доступность спорта, обеспечиваем массовое вовлечение населения в занятие спортом посредством проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий, воспитываем здоровую, конкурентоспособную нацию», - сказал Нурлан Бекназаров

«Выражаю надежду, что после реконструкции, стадион станет местом притяжения для шымкентцев, тем самым будет популяризирован активный здоровый образ жизни горожан», - резюмировала Айгуль Капбарова.

Также сенаторы встретились с депутатами местного маслихата, где обсудили обращения, поступившие в Сенат от жителей Шымкента.